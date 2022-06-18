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Boris Johnson: Ukrayna’ya Eurovision ev sahipliği için şans verilmeli

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna ziyareti dönüşü yaptığı açıklamada, “Ukrayna’ya Eurovision ev sahipliği için şans verilmeli” dedi.
Boris Johnson: Ukrayna’ya Eurovision ev sahipliği için şans verilmeli

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği sürpriz ziyaretin ardından ülkesine döndü. Kiev ziyareti ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Johnson, Ukrayna'daki caddelerin canlı, insanların ise kendinden emin bir şekilde yaşadığını belirtti.

Bu yıl düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın galibi olan Ukrayna'nın gelecek yıl ev sahipliği yapması ile ilgili de konuşan Johnson, “Harika bir giriş yapmamıza rağmen yarışmayı Ukraynalılar kazandı. Ev sahipliği yapmaları için şans verilmeli. Eurovision Şarkı Yarışması'na 1 yıl kaldı. Zaman geldiğinde her şey yoluna girecek ve umarım bunu anlayacaklar” dedi.

UKRAYNA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Eurovision organizatörü Avrupa Yayın Birliği (EBU) dün yaptığı açıklamada, “Kurallara uygun olarak ve etkinliğin sürekliliğini sağlamak için EBU, 2023 Eurovision Şarkı Yarışması’na Birleşik Krallık'ın ev sahipliği yapması için görüşmelere başlayacak” ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Kültür Bakanı Oleksandr Tkachenko ise alınan kararı kınayarak, “Bu kararın değiştirilmesini talep edeceğiz. Çünkü tüm taahhütleri yerine getireceğimize inanıyoruz. Ukrayna’nın Eurovision 2023’e ev sahipliği yapması için ek müzakereler talep ediyoruz” demişti.

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