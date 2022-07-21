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Boris Johnson veda etti: Hasta la Vista baby

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Boris Johnson veda etti: Hasta la Vista baby
Boris Johnson veda etti: Hasta la Vista baby

İngiltere Başbakanı Boris Johnson iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parlamentoda son kez konuştu. Johnson, Terminatör filminden bir replik kullanarak, “Görev büyük ölçüde tamamlandı. Hasta la Vista bebeğim” dedi.

Johnson, parlamentoya veda ettiği konuşmasında yerini alacak yeni başbakana bazı tavsiyeler verdi.

İngiltere’yi Avrupa Birliğinden çıkış ve COVID-19 süreçlerinde yönetmek ve Rusya’nın işgaline karşı Ukrayna’yı desteklemek gibi kendi dönemindeki icraatlarını “başarı” şeklinde niteleyerek öven Johnson, “Görev şimdilik büyük ölçüde tamamlandı.” dedi.

Johnson, Terminatör filminden “hasta la vista baby!” sözleriyle parlamentoya veda etti.

Boris Johnson, 7 Temmuz’da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.

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