Boris Johnson'a Avam Kamarası'nda iki günde üçüncü büyük yenilgi; Britanyalı vekiller erken genel seçime hayır dedi

Avam Kamarası, Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın önümüzdeki ay erken genel seçim yapılması için yaptığı girişimi engelledi.

Başbakan Johnson böylece parlamentoda iki günde üçüncü büyük yenilgisini aldı. Avam Kamarası üyeleri salı günü yapılan oylamada Muhafazakar Partili 'isyancıların'* muhalefet kanadına destek vermesiyle birlikte parlamentonun gündemini belirleme yetkisini iktidarın elinden aldı. Dün yapılan bir diğer oylamada ise Avam Kamarası anlaşmasız Brexit seçeneğini Johnson'ın elinden aldı.

Erken seçim için Johnson tarafından sunulan yasa tasarısına 298 milletvekili destek verdi. Pazartesi günü kendisine karşı oy kullananları Muhafazakar Parti'den ihraç ederek Avam Kamarası'ndaki çoğunluğunu kaybeden Johnson, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin de çekimser kalmasıyla gerekli üçte ikilik çoğunluğun uzağında kaldı.

İşçi Partisi'nin erken seçime destek vermemesiyle Brexit'in kontrolü elinden alınmış bir şekilde görevine devam etmek zorunda kalan Johnson, ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn'e, "Ülkemizin demokrasi tarihinde bir seçim davetini reddeden ilk muhalefet lideri" diye hitap etti.

Corbyn, anlaşmasız Brexit ihtimalini tamamen ortadan kaldıracak yasa tasarısı onaylanırsa erken seçime destek vereceğini ifade etti.

İşçi Partisi lideri, "Biz bir seçim istiyoruz, çünkü bu hükümeti göndermek istiyoruz" dedi ve neden tasarıya destek vermedikleri ile ilgili olarak da, "Johnson'ın 15 Ekim'de seçim teklifi biraz kötü cadının Pamuk Prenses'e elma ikram etmesine benziyordu" dedi.

Johnson, dün ilk kez gerçekleştirdiği, "Başbakana sorular" sırasında Corbyn ne zaman söz alsa ona erken seçimi destekleme çağrısında bulundu. Johnson'ın dün bu etkinlik sırasında, "O zaman seçim çağrısında bulun, seni muhallebi çocuğu" demesi birçok kişinin tepkisini çekti.

*Britanya'da iktidar olan Muhafazakar Parti'nin parlamento üyelerinden olmasına rağmen hükümete karşı oy kullanan isimlere, "isyancı" diye hitap ediliyor