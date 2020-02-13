Boris Johnson'a direk uçuş sorusu... "En iyisi Kıbrıs Sorununa çözüm bulmak"

İngiliz Hükümeti sözcüsü, İngiltere şu anda Türk kontrolü altındaki Tymbou (ERCAN) hava alanına doğrudan uçuşları çevreleyen sorunları çözmek için en iyi fırsat olarak Kıbrıs sorununa çözüm bulunması olduğunu söyledi.

İngiliz Başbakanının “Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm bulmaya kararlı olduğunu" belirtti..

Johnson'un sözcüsü "Kıbrıs'ın yeniden birleştirilmesi ticaret, yatırım ve turizm için artan fırsatlar yoluyla önemli ekonomik faydaların kilidini açacak.”dedi.