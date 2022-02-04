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Boris Johnson’a istifa şoku: 4 kıdemli yetkili istifa etti

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İngiltere’de Başbakanlık'ta corona virüsü kısıtlamalarına rağmen düzenlenen ve basında “Partygate” skandalı olarak adlandırılan partilere gelen tepkilerin sonucunda, Başbakan Boris Johnson'ın 4 kıdemli çalışanı istifa etti.
Boris Johnson’a istifa şoku: 4 kıdemli yetkili istifa etti

İngiltere’de Başbakanlık'ta corona virüsü kısıtlamalarına rağmen düzenlenen ve basında “Partygate” skandalı olarak adlandırılan partilere gelen tepkilerin sonucunda, Başbakan Boris Johnson'ın 4 kıdemli çalışanı istifa etti.

Başbakan Johnson'ın üst düzey yetkililerinden İletişim Müdürü Jack Doyle ve Politika şefi Munira Mirza'nın istifalarını açıklamasından birkaç saat sonra Personel Şefi Rosenfield ve Baş Sekreter Reynolds da görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

“AİLE HAYATIM KORKUNÇ BİR ZARAR GÖRDÜ”

İletişim Müdürü Jack Doyle istifa açıklamasında, “Her zaman 2 yıl bu görevi yürütme niyetindeydim ancak son haftalarda ülke içerisinde yaşananlardan dolayı aile hayatım korkunç bir zarar gördü” ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü istifalar hakkında yaptığı açıklamada, “Dan Rosenfield ve Martin Reynolds bugün Başbakan Johnson'a istifalarını sundu ve Başbakan kabul etti. Her ikisine de Covid-19 salgını ile mücadele ve ekonomik iyileşme konusunda hükümete yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

İngiltere Başbakanı Johnson en son 31 Ocak tarihinde Başbakanlık'ta düzenlenen parti ile ilgili özür dilemişti.

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