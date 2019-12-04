  • BIST 107.701
  • Altın 272,487
  • Dolar 5,7484
  • Euro 6,3789
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Boris Johnson'dan dörtlü zirve değerlendirmesi

» »
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Türkiye'nin de katılımıyla gerçekleştirilen dörtlü zirvenin iyi geçtiğini, bu görüşmelerin süreceğini söyledi
Boris Johnson'dan dörtlü zirve değerlendirmesi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra'daki NATO Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği dörtlü zirveyle ilgili değerlendirmede bulundu.

"Suriye'nin kuzeyindeki durumun karmaşıklığını görüştük" ifadesini kullanan Johnson, "Türkiye'nin 4 milyon sığınmacıya yaptığı ev sahipliği nedeniyle yüz yüze olduğu devasa baskıları, PKK'dan gelen terör tehdidini ki bu Türkiye'nin yüz yüze olduğu gerçek bir tehdittir, kabul ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyiyle ilgili planlarını, ne yapmak istediğini ve geleceği nasıl gördüğünü anlamaya çalıştıklarını belirten Johnson, "Hepimiz NATO müttefikleri arasında yanlış anlamalardan kaçınmak istiyoruz. Bu görüşmeleri sürdürmeye karar verdik" dedi.

IŞİD'e katılan İngiltere vatandaşlarını kabul edip etmeyecekleriyle ilgili bir soru üzerine de Johnson, "İngiliz yasalarını çiğneyerek bu ülkenin vatandaşı olma haklarını kaybettiler" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yabancı savaşçıları ülkelerine göndermeyi istediği hatırlatılan Johnson, İngiltere'nin bunları kabul etmeme gerekçesi olarak da "Hukuk sistemimiz bunları mahkum etmeyi çok güçleştiriyor" ifadesini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SPD yeni eş genel başkanlarını seçti01 Aralık 2019 Pazar 13:46
  • Yunanistan'dan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ne Türkiye anlaşması nedeniyle sınır dışı tehdidi30 Kasım 2019 Cumartesi 20:19
  • Fransa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Büyükelçi bakanlığa çağrıldı29 Kasım 2019 Cuma 21:27
  • Avrupa'da 'Kara Cuma' protestoları: Kapitalizmi yakalım, benzini değil29 Kasım 2019 Cuma 19:10
  • Tatar Londra’da Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmeye geliyor iddiası28 Kasım 2019 Perşembe 14:07
  • Arnavutluk’taki depremde ölü sayısı 31’e yükseldi28 Kasım 2019 Perşembe 11:31
  • Merkel: Türkiye NATO’da dışlandı27 Kasım 2019 Çarşamba 18:05
  • IŞİD şüphelisi Alman kadın Almanya'ya döndü24 Kasım 2019 Pazar 18:41
  • Ağzına Türk Lirası sokup denize attılar22 Kasım 2019 Cuma 21:03
  • "Erdoğan'ın önüne 'Dur tabelası' konulsun"21 Kasım 2019 Perşembe 16:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti