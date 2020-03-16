Boris Johnson'dan koronavirüs açıklaması: İngiltere 'hızlı vaka artışı dönemine' yaklaşıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs vakalarında ülkenin “hızlı artış dönemine” yaklaştığını söyledi.

Sıkı tedbirlerin alınmaması halinde vaka sayısının 5-6 günde bir ikiye katlanacağını, bu nedenle herkesin zorunlu olmayan sosyal temaslardan kaçınması gerektiğini belirtti.

Londra’daki vaka sayısının diğer bölgelere kıyasla önde olduğunu ifade eden Johnson, alınan önlemleri şöyle açıkladı:

Herkes zorunlu olmayan sosyal temastan ve seyahatlerden kaçınması, mümkün olduğunca evden çalışmaya yönelmesi, aileden birinin hastalık belirtileri göstermesi halinde tüm aile fertleri 14 gün boyunca kendilerine evde karantina uygulaması, hastanelere ancak mecburi kalındığında başvurulması.

Pub, restoran, tiyatro gibi kalabalık alanlardan kaçınma tavsiyesinde bulunan Johnson bu önlemlerin en az 12 hafta boyunca uygulanacağını belirtti.

Başbakanın Kıdemli Bilimsel Danışmanı Sir Patrick Vallance ise "vakti geldiğinde" okulları kapatmak gerekebileceğini söyledi.