Boris Johnson'ın 6 aylık bebeği virüsle savaşıyor

İstifa çağrılarıyla mücadele eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın altı haftalık bebeği COVID-19'a yakalandı.

İstifa çağrılarıyla mücadele eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın altı haftalık bebeği COVID-19'a yakalandı.

Başbakanlıktan geçen hafta yapılan açıklamada, Johnson’ın ailesinden bir kişinin virüs testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.

Bu kişinin ailenin en küçük ferdi Başbakan'ın 6 aylık kızı Romy olduğu ortaya çıktı.

İngiliz medyasına göre küçük Romy virüsten kötü bir şekilde hastalandı.

Ancak şu aşamada minik bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtiliyor.

Boris Johnson ile eşi Carrie Johnson'ın ikinci çocuğu aralık ayında dünyaya gelmişti.

Önceki evliliğinden dört ve başka bir ilişkisinden bir çocuğu olan Johnson, toplam yedi çocuk babası.