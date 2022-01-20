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Boris Johnson'ın Altı Haftalık Bebeği Covid'e Yakalandı

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bir taraftan izolasyon sürecinde parti skandalıyla baş etmeye çalışırken, bir taraftan da henüz altı haftalık bebeğinin Covid'e yakalanmasıyla darbe aldı.
Boris Johnson'ın Altı Haftalık Bebeği Covid'e Yakalandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın altı haftalık kızının Covid’e yakalandığı öne sürüldü.

Başbakanlıktan geçen hafta yapılan açıklamada, Johnson’ın ailesinden bir kişinin virüs testinin pozitif çıktığı belirtilmiş ancak isim verilmemişti.

Daily Mail gazetesi, bu kişinin, Johnson’ın henüz bir buçuk ay önce dünyaya gelen kızı Romy olduğunu duyurdu. Kaynaklara göre küçük kız, virüsten ‘oldukça kötü’ etkilendi, ancak şimdi iyileşme aşamasında.   

Boris Johnson ile eşi Carrie Johnson'ın ikinci çocuğu aralık ayında dünyaya gelmişti. Önceki evliliğinden dört ve yasak ilişkisinden bir çocuğu olan Johnson, toplam yedi çocuk babası.

Geçen hafta Johnson Ailesi'nde Covid vakası hakkında yapılan resmi açıklamanın ardından Başbakan Boris Johnson kamuoyu karşısına hiç çıkmadı.

Başbakan, “karantinada parti skandalı” sonrası salı günü, Sky News’e verdiği röportajın yeniden yayınlanmasıyla ekranlarda yer almıştı.

PARTİ SKANDALI

Johnson'ın corona önlemlerini ihlal ederek başbakanlık konutunda partiler düzenlemesinin ortaya çıkmasıyla patlak veren skandal, İngiltere’de konuşulmaya devam ediyor. Johnson haftalardır, kısıtlamalara rağmen partilere katıldığını itiraf etmesi için baskılara maruz kalıyordu.

KRALİÇE'DEN ÖZÜR DİLEDİ

İngiliz Hükümeti, hükümet merkezinde partilerin düzenlendiğine ilişkin haberlerin yayınlanması üzerine Kraliçe II. Elizabeth'ten özür dilemek zorunda kalmıştı. Basında çıkan haberlere göre nisanda hayatını kaybeden Prens Philip'in defin töreninden bir gün önce, yas döneminde iki veda partisi düzenlendi.

Johnson, geçen çarşamba, Mayıs 2020'de hükümet merkezinde bir bahçe partisine katıldığını kabul etmiş ve özür dilemişti.  O dönemde ülke genelinde, ikiden fazla kişinin açık havada buluşmasının yasaklandığı sıkı kısıtlamalar uygulanıyordu.

Bu arada Johson'ın partisine mensup altı milletvekili de Başbakan’ın istifasını talep etti.

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