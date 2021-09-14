Boris Johnson’ın annesi Charlotte 79 yaşında hayatını kaybetti

İngiltere’de Başbakan Boris Johnson annesini kaybetmenin acısını yaşıyor. The Telegraph gazetesinin haberine göre Johnson’ın annesi Charlotte Johnson Wahl, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Aile tarafından yapılan açıklamada, Wahl’ın Londra’da bir hastanede ‘ani ve huzur içinde’ hayatını kaybettiği ifade edildi. Profesyonel bir ressam olan Wahl’ın ölüm sebebine ilişkin detay verilmedi.

Johnson annesiyle ilgili 2019’da parti kongresinde yaptığı bir açıklamada, Wahl’ın ailedeki ‘mutlak otorite’ olduğunu söylemişti. Wahl’ın 40 yaşından bu yana Parkinson hastalığıyla mücadele ettiği biliniyor.