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Boris Johnson’ın fotoğrafları ülkeyi ayağa kaldırdı

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Geçen haftalarda İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ofisi ve konutu olan Downing Sokağı 10 Numara’da çalışanlarla parti yaptığının ortaya çıkmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.
Boris Johnson’ın fotoğrafları ülkeyi ayağa kaldırdı

Geçen haftalarda İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ofisi ve konutu olan Downing Sokağı 10 Numara’da çalışanlarla parti yaptığının ortaya çıkmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Corona virüsü salgınının en yoğun olduğu ve ülkede sokağa çıkmanın bile belli kurallarla yasaklandığı bir dönemde Johnson’ın şarap ve pizza eşliğinde sosyal mesafe kurallarına uymayarak “iş toplantısı” yaptığı ortaya çıktı. İngiliz The Guardian gazetesi, 15 Mayıs 2020’de Johnson ve eşi Carrie Johnson’ın da katıldığı ve konutun bahçesinde gerçekleşen toplantının fotoğraflarını paylaştı.

Fotoğraflarda hem terasta hem de bahçede yaklaşık 19 insan olduğu belirlenirken, sosyal mesafe kurallarının uygulanmadığı da görülüyor. O dönemde insanların belirli sayıda yakınlarıyla görüşmesine izin verilirken, bütün görüşmeler açık havada ve 2 metrelik sosyal mesafede olması gerekiyordu. Fakat Johnson’ın buna uymaması hem İngiliz vatandaşlarını hem de siyasetçileri ayaklandırdı.

İşçi Partisi’nin üst düzey isimlerinden Angela Rayner, “Bu fotoğraf, İngiliz halkının yüzüne atılan bir tokattır. Başbakan bize kurallar getirirken kendisi bunların hiçbirine uymuyor. İnsanların günde bir kere sokağa çıkabildiği bir dönemde o gece geç saatlere kadar içip parti yapmış” dedi.

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