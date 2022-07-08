  • BIST 2.436,64
  • Altın 967.341
  • Dolar 17.3104
  • Euro 17.5111
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKATatar: Türkiye üzerinden AB elektrik sistemine bağlanmak gerekiyor

Boris Johnson'ın istifası sonrası yeni başbakan nasıl belirlenecek?

» »
Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğini bıraktı ve yeni bir lider seçildiğinde de başbakanlığı ona devredecek.
Boris Johnson'ın istifası sonrası yeni başbakan nasıl belirlenecek?

2019'da kazandığı büyük seçim zaferine karşın, Başbakanlık görevinde 3 yıldan az bir süre kalabildi.

Görevi bırakacağını açıklayan başbakanların, genel olarak, halefleri belirlenene kadar koltuklarında kalmayı sürdürmesi beklenir.

Peki süreç nasıl işliyor?

Muhafazakarlar yeni lideri nasıl seçiyor?

Muhafazakar Parti'nin lideri görevi bıraktığında, bu otomatik olarak liderlik yarışını başlatıyor. Bugün geçerli olan kurallara göre, aday olacak kişi en az 8 milletvekilinin desteğini almalı.

Tüm adaylar açıklandığında, eğer ikiden fazla da aday varsa, Muhafazakar Parti milletvekilleri iki aday kalana kadar oylama yapacak:

İlk turda adaylar, yarışta kalabilmek için oyların yüzde 5'ini almak zorundalar. Bu da mevcut dağılımda 18 milletvekilinin oyuna karşılık geliyor.

İkinci turda adaylar yüzde 10 oy almak zorundalar. Bu da 36 vekil demek.

Devam eden turlarda ise en az oyu alan aday eleniyor.

En son iki milletvekili kaldığında, yalnızca milletvekilleri değil, tüm Muhafazakar Parti üyelerinin (100 bin kişi civarında) katılacağı bir seçim yapılacak.

Sonraki başbakan?

Seçimde en fazla oyu alan aday Muhafazakar Parti'nin ve Parlamento'daki çoğunluğun lideri olacak.

Kraliçe bu kişiye hükümeti kurma görevi verecek.

Bir genel seçim olacak mı?

Hayır.

Bir Başbakan istifa açıklaması yaptığında bu otomatik olarak bir genel seçim anlamına gelmiyor.

İngiltere'de bir genel seçim, en geç Ocak 2025 tarihine kadar yapılmalı. Ama yeni başbakan bu tarihten önce seçim kararı alma yoluna gidebilir.

Boris Johnson ne kadar koltukta olacak?

Başbakan Johnson yeni lider seçilene dek başbakanlıkta kalma niyetinde olduğunu söyledi.

Bu da Muhafazakarlar liderlerini seçene kadar onun başbakanlığı sürdürebileceği anlamına geliyor. Theresa May ve David Cameron ondan önce böyle yapmıştı.

Johnson istifa konuşmasında, "Yeni liderin seçim süreci hemen başlamalı, yol haritası haftaya açıklanacak" dedi.

Johnson daha önce gidebilir mi?

Boris Johnson'ı eleştirenler, yeni lider seçimini beklemeden başbakanlık koltuğunu hemen bırakması çağrısı yapıyor.

İşçi Partisi Keir Starmer, Johnson'ın hemen bırakmaması halinde güvenoylaması çağrısı yapabileceğini söyledi

Güvenoylamasında tüm vekiler oy kullanıyor ve parlamento üye sayısının yarısından bir fazla ya da eksik olması sonucu belirliyor.

Ancak güvenoylaması durumda, Muhafazakar vekillerin kendi hükümetleri aleyhine oy vermesi ihtimal dışı görünüyor.

Boris Johnson'ın yerini kim alabilir?

Johnson'ın yerini kimin alacağı konusunda öne çıkan bir isim yok ama olası adaylar var.

Bakanlık yapmış isimler Jeremy Hunt ve Sajid Javid daha önce liderlik yarışına girmişti ve bunu tekrar edebilirler.

Diğer olası adaylar:

  • Kalkınma Bakanı Michael Gove
  • Ticaret Bakanı Penny Mordaunt
  • Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak
  • Dışişleri Baakanı Liz Truss
  • Dışilişkiler Komitesi Başkanı Tom Tugendhat
  • Savunma Bakanı Ben Wallace
  • Maliye Bakanı Nadhim Zahawi

Boris Johnson'ın mevcut yetkileri neler?

Resmen görevi devredene kadar, teoride Boris Johnson halen aynı yetkilere sahip. Ama pratikte, radikal siyasi adımlar atabilecek otoritesi bulunmuyor.

Johnson İngiltere'yi yurt dışında temsil etmeyi sürdürecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere’de 18 bakan ve vekil istifa etti06 Temmuz 2022 Çarşamba 19:44
  • Koltuğu sallantıda olan Johnson’dan ‘istifa’ açıklaması06 Temmuz 2022 Çarşamba 17:46
  • Siyasi kriz İngiliz basınında: 'Johnson'ın sonu yaklaştı'06 Temmuz 2022 Çarşamba 10:29
  • İngiltere'de Başbakan Johnson'a tepki gösteren Maliye Bakanı Sunak ve Sağlık Bakanı Javid kabineden istifa etti06 Temmuz 2022 Çarşamba 10:17
  • İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı Nadhim Zahavi oldu06 Temmuz 2022 Çarşamba 08:56
  • Johnson: Türkler tahıl krizini çözmek için kesinlikle zaruri05 Temmuz 2022 Salı 21:49
  • İngiltere'de Başbakan Johnson'a tepki gösteren Maliye Bakanı Sunak ve Sağlık Bakanı Javid kabineden istifa etti05 Temmuz 2022 Salı 21:40
  • İngiltere’de Maliye Bakanı Sunak ve Sağlık Bakanı Javid istifa etti05 Temmuz 2022 Salı 21:23
  • İngiltere ve Galler'de son 10 yılda 7.000'den fazla pub kapandı05 Temmuz 2022 Salı 17:36
  • İngiltere'de yeni bir dev nilüfer çeşidi keşfedildi05 Temmuz 2022 Salı 17:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti