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Boris Johnson’ın koronavirüs testi negatif çıktı

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Boris Johnson’ın koronavirüs testi negatif çıktı
Boris Johnson’ın koronavirüs testi negatif çıktı

Hastaneden taburcu olarak konutunda dinlenmeye başlayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın koronavirüs testinin negatif çıktığı açıklandı.

Bir hükümet sözcüsü, Başbakan Johnson’ın henüz görevine geri dönmediğini, dinlenmeye devam ettiğini söyledi.

Öte yandan Kabine Bakanı Michael Gove’un kızına koronavirüs testi yapılması, sağlık çalışanları test yaptıramazken siyasetçilerin yakınlarına test yapıldığı nedeniyle eleştirilere yol açtı.

Bir hükümet sözcüsü, bu adımın İngiltere Sağlık Direktörü’nün tavsiyesiyle atıldığını söyledi.

Sözcü, Gove’un böylesi kritik bir dönemde görevine dönebilmesi için bu testin yapıldığını belirtti.

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