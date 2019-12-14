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Boris Johnson'ın seçimi kazanmasının ardından Google'da "Kanada'ya taşınmak" araması 49 kat arttı

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Avustralya, Fransa, İrlanda gibi ülkelerin de arama trafiğinde büyük bir artış görüldü
Boris Johnson'ın seçimi kazanmasının ardından Google'da "Kanada'ya taşınmak" araması 49 kat arttı

Google'ın verilerine göre, "Kanada’ya taşınmak" için internet üzerinden yapılan aramaların sayısı Birleşik Krallık'ta Muhafazakar Parti'nin genel seçim zaferinin ardından 49 kat arttı.

Görünüşe göre ülkeyi 5 yıl daha Muhafazakarların yönetmesinden mutsuz olanlar, perşembe akşamı ilk seçim sonuçlarının açıklanmasıyla beraber kendilerine alternatif bir ülke bakmaya başladı.

Kanada, Birleşik Kralık'ta internet kullanıcılarının aramalarındaki en popüler ülke olurken, Avustralya, Fransa ve İrlanda gibi ülkelerin de arama trafiğinde artış görüldü.

Yaşamak için alternatif ülke aramaları, sandıkların kapanmasından yalnızca 8 dakika sonra artmaya başladı ve cuma sabahı 8.16'da, Johnson'ın salt çoğunluğu kazanmasının resmen onaylanmasının ardından zirveyi gördü.

Donald Trump’ın 2016 ABD Başkanlık Seçimleri'ni kazanmasıyla da benzer bir arama trendi olmuştu; tıpkı aynı yıl Avrupa Birliği'nde kalmak için yapılan Birleşik Krallık referandumunda olduğu gibi.

Kanada'ya taşınma aramalarındaki ani artış, ilk olarak oy verme verileri ve seçim kampanyalarıyla ilgili arama eğilimlerini izleyen bahis sitesi OLBG tarafından tespit edildi.

OLBG Genel Müdürü Richard Moffat, "AB referandumu sırasında bu gibi dönemleri izlemeye başladık ve benzer eğilimler gördük ama bu onları izlemeye başladığımızdan bu yana en çarpıcı olanıydı" dedi.

Normalde 'Kanada’ya taşınmak' ifadesinin arama hacmi ayda yaklaşık bin 700 ya da günde 55 arama civarındadır. Bu talebe insanların akın etmesiyle birlikte ayda 83 bin 300 veya tek bir günde 2 bin 738 aramaya kadar çıkabilir.

Seçim sonucunun ardından sosyal medyada yüzlerce kişi ülkeyi terk etme niyetini paylaştı ama sonuçtan memnun olmayan diğer birçok kişi de işleri yoluna sokmak için ülkede kalacağına söz verdi.

Birleşik Krallık'tan ayrılmak isteyen herkes, yurtdışına çıkmak için HMRC gibi ilgili devlet dairelerini bilgilendirmek zorunda.

Özellikle Kanada'ya taşınmayı ümit edenlerin en az 18 yaşında olması ve Kanada hükümeti tarafından konulan giriş koşullarını sağlaması gerekecek. Bu koşullar arasında vasıflı bir işçi olarak göç etmek, aile kefaletine sahip olmak veya Kanadalı bir işletme kurarak iş kurma vizesi almak yer alabiliyor.

 

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