  • BIST 2.510,38
  • Altın 976.487
  • Dolar 17.7131
  • Euro 18.0769
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKASoğuk suyun tahmin bile edilemeyen zararları

Boris Johnson’ın yerine en güçlü adaydı: Rishi Sunak’ın pahalı takım elbisesi tartışma yarattı

» »
İngiltere'de Boris Johnson'ın istifası sonrasında yeni başbakan olmak için yarışan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın dün giydiği takım elbisenin fiyatı dudak uçuklattı.
Boris Johnson’ın yerine en güçlü adaydı: Rishi Sunak’ın pahalı takım elbisesi tartışma yarattı

İngiltere’de dün “Hasta la Vista baby” diyerek görevini sonlandıran Boris Johnson’ın koltuğunu dolduracak ismin belirlenmesi için geri sayım başladı. Muhafazakar Parti’nin yeni liderini ve ülkenin yeni başbakanını seçmek için yapılan son oylamada eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss, yeterli oy alarak son tura kaldı.

Seçim yarışına geri sayım başlarken, Sunak’ın dün tercih ettiği takım elbise ülke gündemine bomba gibi düştü. Eşiyle birlikte Sunday Times’ın Zenginler Listesi’nde yer alan ilk siyasetçi olan ve eşiyle birlikte 730 milyon sterlinlik serveti olduğu ortaya çıkan Sunak dün lacivert bir takım elbiseyle kamuoyunun karşısına çıktı.

Sunak’ın takım elbisesinin özel dikim olduğu öğrenildi.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail, Sunak’ın fotoğraflarını inceleyerek genç siyasetçinin takım elbisesinin markasını öğrendi. Gazete, takım elbisenin Henry Herbert tarafından hazırlanan özel bir tasarım olduğunu ortaya çıkardı. Sunak’ın takım elbisesinin 3500 pound (yaklaşık 73.787 TL) olduğu öğrenildi.

Gazete Sunak’ın lüks markalara düşkün olduğunu yazarken hafta sonunda da 490 poundluk (yaklaşık 10 bin TL) Prada marka bir ayakkabı giydiğini aktardı. Fakat son dönemde ekonomik kriz içine girmeye başlayan İngiltere’de başbakan adayının bu denli pahalı takım elbiseler ve ayakkabılar tercih etmesi tepki çekti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiliz hükümeti güvenoyu aldı19 Temmuz 2022 Salı 09:38
  • İngiltere'de liderlik yarışının yeni turunu Sunak kazandı19 Temmuz 2022 Salı 08:54
  • İngiltere’de başbakanlık yarışı sürüyor, üçüncü oylama bugün18 Temmuz 2022 Pazartesi 17:24
  • İngiltere'de Türkiye ile ilgili sözleri başbakan adayı Mordaunt'a zorluk çıkardı18 Temmuz 2022 Pazartesi 08:59
  • İngiltere’nin göçmenleri Türkiye’ye gönderme planı hükümeti ikiye böldü17 Temmuz 2022 Pazar 15:58
  • Ünlü markaya şok dava: ‘Ürünleri beyin hasarına neden oluyor’17 Temmuz 2022 Pazar 10:24
  • İngiltere’de tepki çeken planda yeni iddia: Göçmenler Ruanda’yla birlikte Türkiye’ye de gönderebilir16 Temmuz 2022 Cumartesi 16:05
  • İngiltere yanıyor: Kırmızı alarm verildi15 Temmuz 2022 Cuma 19:44
  • Boris Johnson eski bakanına savaş açtı: Onu başbakan seçmeyin15 Temmuz 2022 Cuma 18:26
  • İngiltere'de Muhafazakar Partinin liderlik yarışında eski Maliye Bakanı Sunak önde14 Temmuz 2022 Perşembe 21:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti