Boris Johnson’ın Zor Anları! Ukraynalı Gazeteciden Sert Sözler

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı altıncı gününde devam ederken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Polonya’yı ziyaret etti.

Ziyareti sırasında basın toplantısı düzenleyen Johnson’a, Ukraynalı gazeteci Daria Kaleniuk sert sözlerle yüklendi.

“Ukraynalı kadınlar ve çocuklar gökten yağan füzeler ve bombalar yüzünden korku içinde yaşıyor” diyen gazeteci, sözlerine gözyaşlarıyla devam etti.

Gazeteci Kaleniuk, İngiltere Başbakanı’na “Lütfen hava sahalarını kapatın, çünkü III. Dünya Savaşı çoktan başladı” ifadeleriyle çağrıda bulundu.

“Kiev'e gelmiyorsunuz sayın Başbakan, çünkü korkuyorsunuz” diyen gazeteci, “NATO savaşı önlemek istediğini söylüyor ama III. Dünya Savaşı çoktan başladı” ifadelerini kullandı.

Johnson ise yanıtında, elinden geleni yaptığını ancak Batı çabuk davranıyormuş gibi yapmayacağını söyledi.

Kaleniuk, konuşmasında şunları söyledi:

* Ukrayna sınırından yeni geçtim. Ailem ve arkadaşlarım hâlâ orada. Ukraynalı kadınlar ve çocuklar gökten yağan füzeler ve bombalar yüzünden korku içinde yaşıyor. Bizler altında yaşadığımız gökyüzün korumak için haklarımızı talep ediyoruz.

* Hava sahalarının tamamen kapanmasını istiyoruz. Zaten bunun alternatifi nedir ki? NATO bizi savunmaktan çekiniyor, çünkü bir dünya savaşı başlamasından korkuyor. Ama savaş çoktan başladı ve çocuklar vuruluyor.

* Siz daha fazla yaptırım diyorsunuz sayın başbakan ama Roman Abramovich Londra'da ve hiçbir yaptırıma uğramadı. Onun çocukları bombaların altında değil, onun çocukları Londra'da.

* Putin'in çocukları Hollanda'da, Almanya'da, konaklarda yaşıyor. Bu insanlar nerede tutuklandı? Ben hiçbir yerde görmedim bunu. Ben sadece kendi ailemi, iş arkadaşlarımı görüyorum. Ve onların ne yaptığını ize söyleyebilirim: Onlar ağlıyor, biz ağlıyoruz. Ve nereye kaçacağımızı bilmiyoruz.

“200 BİNDEN FAZLA KİŞİYİ KABUL EDEBİLİRİZ”

Johnson, basın toplantısında mülteci sayılarının milyonlara ulaşabileceğini söyledi. Johnson, “Dün gece Biden ile konuştuğumda, şimdi başlayan insani acil duruma odaklandık. Putin’in işgali şimdiden yüz binlerce insanın evlerini terk etmesine neden oldu ve belki de milyonları bulan daha büyük bir kaçışa hazırlanmalıyız” dedi.

İngiltere’nin 200 bin Ukraynalıyı kabul edebileceğini söyleyen Johnson, “Kesin sayıları hesaplamak zor ama 200 binden fazla kişiyi kabul edebiliriz” açıklamasını yaptı.

Johnson “İngiltere, Ukrayna için acil durum ve insani yardım için 220 milyon sterlin sağlayacak. Polonya dahil komşu ülkelerde insani yardım için bin askeri hazırda bekletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Johnson, “Putin'in binaları bombalayarak ve çocukları öldürmek için binalara füze atarak masum sivillere karşı barbarca ve ayrım gözetmeksizin taktik kullanmaya hazır olduğu oldukça açık” dedi.