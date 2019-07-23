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Boris Johnson,Osmanlı İmparatorluğu’nun son Dahiliye Nazırı Ali Kemal’in torunu

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Boris Johnson,Osmanlı İmparatorluğu’nun son Dahiliye Nazırı Ali Kemal’in torunu
Boris Johnson,Osmanlı İmparatorluğu’nun son Dahiliye Nazırı Ali Kemal’in torunu

Kökeni Çankırı’ya uzanan siyasetçi

55 yaşındaki Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu’nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal’in torunu Stanley Johnson’ın oğlu. Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif (Eğitim) ve Dahiliye Nazırlığı yapan Ali Kemal’ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813’te Çankırı’nın Kalfat köyünde doğmuştu.

Eski bir gazeteci olan Boris Johnson’ın siyasi kariyeri ise 2001’de milletvekili seçilmesiyle başlamıştı. 2008-2016 arasında iki kez seçim kazanarak Londra Belediye Başkanı olarak görev yapan Johnson, 2016’daki Brexit referandumunda İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması için kampanya yürütenler arasında ön saflardaydı.

Başbakan Theresa May’in hükümetinde yaklaşık iki yıl dışişleri bakanı olan Johnson, 9 Temmuz 2018’de istifa etmişti.

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