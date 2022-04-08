Borodyanka'daki yıkımın fotoğrafları

Ukrayna güçleri, Kiev etrafında Rus güçleri tarafından işgal edilen bazı kasabalarını geri aldığını açıklarken, bu bölgelerdeki yıkım da yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Geçen hafta Buça sokaklarında görülen cesetlerin ardından Rusya savaş suçları işlediği gerekçesiyle yoğun tepki almış ve ek yaptırımlar açıklanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkano Volodimir Zelenskiy, gece yarısı yaptığı konuşmada Borodyanka'nın Buça'ya göre "çok daha korkunç bir durumda olduğunu" söyledi.

Zelenskiy detay vermedi ancak yüzlerce kişinin saldırılarda hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Şimdiye kadar bir enkazın altından 26 cansız beden çıkarıldı.