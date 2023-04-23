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Borrell: Avrupa ülkelerinin donanmaları Tayvan Boğazı’nda devriye gezmeli

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Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dikkat çeken bir makale ile Çin-Tayvan gerilimini mercek altına aldı.
Borrell: Avrupa ülkelerinin donanmaları Tayvan Boğazı’nda devriye gezmeli

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Fransa merkezli Journal Du Dimanche (JDD) gazetesinde kaleme aldığı makalede Avrupa ülkelerinin donanmalarının Tayvan Boğazı’nda devriye gezmesi gerektiğini belirtti.

JDD gazetesinde AB ve Çin ilişkilerini, Çin’in Tayvan’a yönelik tutumunu değerlendiren AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, “Çin, güvenliğimizi doğrudan tehdit etmiyorsa olsa da Avrupa için çok boyutlu bir meydan okuma oluşturuyor” dedi. Borrell, Çin’in AB için hem ortak hem de bir rakip olduğunu belirtti.

HEM ORTAK HEM DE RAKİP

Borrell, “Çin bir ortak, çünkü biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği, yoksul ülkelerin borçluluğu veya salgın hastalıklar gibi birçok konuda küresel niteliği göz önüne alındığında Çin ile işbirliğine mutlak ihtiyaç var. Ancak bu diyalog olmadan olmaz. Pekin ile pek çok konuda derin görüş ayrılıklarımız var. Değerler konusunda Çin’in bireysel haklar ve temel özgürlüklere bakışı bizimkine tamamen zıttır” ifadelerini kullandı.

TEK-ÇİN POLİTİKASI VE TAYVAN

Borrell, AB’nin tek-Çin politikasını desteklediğini ancak bu desteğin her koşulda olmadığını vurguladı.

Borrell, “Tayvan konusunda tutumumuz basit ve tutarlıdır. Bizim görüşümüze göre sadece tek bir Çin vardır. Ancak her koşulda değil. Kesinlikle güç kullanımı yoluyla değil. Avrupa, ekonomik, ticari ve teknolojik olarak ilgilendiren bu konularda çok aktif olmalıdır. İşte bu nedenle Avrupa donanmalarını bu son derece kritik bölgede seyrüsefer özgürlüğüne olan bağlılığını göstermek üzere Tayvan Boğazı’nda devriye gezmeye çağırıyorum. Aynı zamanda provokasyonlara karşı da uyanık olmalıyız. Tayvan halkının büyük çoğunluğu barışçıl statükonun en uygun çözüm olduğuna inanmaktadır. Dolayısıyla bu ilkeyi uygulama konusunda kararlı olalım” dedi.

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