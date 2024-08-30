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Borrell: Kıbrıs'taki durumu gözden geçirdik

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AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın AB toplantısına katılımıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Borrell: Kıbrıs'taki durumu gözden geçirdik

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın AB toplantısına katılımıyla ilgili değerlendirmede bulunarak, "Özellikle ilişkimizi zorlaştıran konuları, Kıbrıs'taki durum ve Orta Doğu'daki durumla ilgili bazı sorunları ancak özellikle birçok üye ülkenin atıfta bulunduğu Kıbrıs'taki durumu gözden geçirdik." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin aday ülke olduğunu vurgulayarak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılımının ikili ilişkilerdeki zorlu konuların aşılmasına katkıda bulunmasını umduğunu söyledi.

Borrell, Brüksel'de düzenlenen ve Türkiye'nin de 5 yıl aradan sonra davet edildiği AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yakın coğrafya ve ötesindeki jeopolitik durumun etraflıca ele alındığını belirten Borrell, "Özellikle ilişkimizi zorlaştıran konuları, Kıbrıs'taki durum ve Orta Doğu'daki durumla ilgili bazı sorunları ancak özellikle birçok üye ülkenin atıfta bulunduğu Kıbrıs'taki durumu gözden geçirdik." diye konuştu.

Borrell, "Türkiye Dışişleri Bakanı'nı toplantımıza davet etmemizin tüm sorunlara ancak özellikle Kıbrıs'a bir çözüm aramak için diyalog sürecini yeniden başlatmanın ilk adımı olmasını umalım." ifadesini kullandı.

Bir soru üzerine Türkiye'nin üyelik süreciyle ilgili bir takvimin konuşulmadığını aktaran Borrell, "Türkiye aday ülkedir ve öyle olmaya devam edecektir." dedi.

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