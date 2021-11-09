  • BIST 1.628,190
  • Altın 570,96
  • Dolar 9,7272
  • Euro 11,2693
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASeçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne İlişkin Görüş Gönderme Süresi 12 Kasım’da Sona Erecek

Borrell’den Mavridis’in Mektubuna Yanıt

» »
Borrell’den Mavridis’in Mektubuna Yanıt
Borrell’den Mavridis’in Mektubuna Yanıt

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Komiseri Joseph Borrell, AB Üyesi Ülkelerin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı FRONTEX’in, üye ülkelerin talebi halinde kaçak mültecilerle mücadelede bu ülkelere katkıda bulunabileceğini ifade etti.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, DİKO’lu Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Kostas Mavridis’in mektubuna yanıt veren Borrell, Türkiye’nin iyi komşuluk ilişkilerine, uluslararası anlaşmalara ve sorunları barış çerçevesinde çözmeye bağlılık göstermesi; ayrıca tehditlerden ve iyi komşuluk ilişkilerini zedeleyecek eylemlerden kaçınması gerektiğini belirtti.

Habere göre Borrell, Türkiye’nin AB üyesi ülkelerin tümünün kara sularındaki ve hava sahalarındaki egemenlik haklarına; ayrıca BM Deniz Hukuku Sözleşmesi dahil Uluslararası Hukuk ve AB Hukuku ilkeleri gereği kendi doğal kaynaklarını araştırma ve bunlardan istifade etme hakkına saygı duyması gerektiğini vurguladı.

Borrell, mülteci sorunuyla ilgili olarak ise, AB’nin Türkiye’den 2016’da imzalanan AB-Türkiye Mülteci Anlaşması çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmesini beklediğine işaret etti.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • RMMO Hava Kuvveti “Koruyucu Aziz”in Yortusunu Kutluyor08 Kasım 2021 Pazartesi 19:21
  • Stefanu Desantralize Federasyon Mektubunu Yorumladı08 Kasım 2021 Pazartesi 19:16
  • 7 Aralık’ta Kudüs’te Üçlü Zirve…08 Kasım 2021 Pazartesi 19:06
  • Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı, Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulunacak08 Kasım 2021 Pazartesi 18:59
  • Mülteciler Konusunda Fransa ile Güney Kıbrıs Arasında İşbirliği08 Kasım 2021 Pazartesi 18:55
  • Rum polisi 2 günde 1060 trafik cezası kesti08 Kasım 2021 Pazartesi 16:09
  • Güney Kıbrıs'ta Su Krizi!07 Kasım 2021 Pazar 21:43
  • Almanya’nın Tavrı Hristodulidis’in İşini Zorlaştırıyor07 Kasım 2021 Pazar 19:33
  • İtalyan Aktivist 3 Maskeli Kişi Tarafından Dövüldü07 Kasım 2021 Pazar 19:17
  • Almanya’nın tavrı Hristodulidis’in işini zorlaştırıyor07 Kasım 2021 Pazar 19:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti