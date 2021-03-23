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Borrell’in Türkiye Raporu Rum Basınında

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Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, aynı zamanda AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği konusunda yayımladığı rapor, bugünkü Rum gazetelerinde de geniş yer buldu.
Borrell’in Türkiye Raporu Rum Basınında

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, aynı zamanda AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği konusunda yayımladığı rapor, bugünkü Rum gazetelerinde de geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Ankara Takip Altında - Gerginliğin Yatışmasına Rağmen AB’nin Türkiye’ye Yönelik Hediyeleri Haziran Ayına Kadar Dolapta Kalıyor - AB Süreci Ankara’nın Tutumuna Bağlı” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde, Türkiye’nin, Avrupa Birliği tarafından kayda geçirilen gerginlik azalmasının fırsatçı değil güvenilir olduğu ve sonuç hedeflediğini pratikte de kanıtlaması için, üç aylık bir takibe girdiğini yazdı.

Üye devletlerin çoğunluğunun Borrell’in AB-Türkiye ilişkilerinin geleceğiyle ilgili raporu konusunda hem fikir olduklarını yazan gazete, Borrell’in raporunda Türkiye’ye yönelik ikili bir yaklaşım önerdiğini kaydetti.

GAZETE BAŞLIKLARI

Haravgi: “AB Türkiye İçin Yaza Kadar Üç Dönüm Noktası Ortaya Koyuyor - Tüm Seçeneklerle Geniş Bir Fikir Birliği”

Politis: “Borrell’in Yol Haritasıyla Ankara İçin Ek Süre - AB’nin Türkiye Raporunda Kıbrıs Sorunu ve Maraş Konusunda Olumlu İfadeler - Türkiye’yle İlgili Dört Temel Dönüm Noktası - Ankara Yaza Kadar Gözetim Altında”

Alithia: “AB’den Türkiye’ye Havuç Kırbaç - Yaza Kadar Takip Altında”

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