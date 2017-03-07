Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 yükselişle 91.380,63 puandan, serbest piyasada dolar 3,7050, avro 3,9230 liradan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 yükselişle 91.380,63 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 335,64 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 0,22 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,03 gıda içecek oldu.

Dün güne pozitif başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, banka pay piyasaları öncülüğünde 28 Ocak 2015 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 91.437,77 puana kadar çıktı ve günü yüzde 1,47 artışla 91.044,99 puandan tamamladı.

Analistler, dünya borsalarındaki negatif görünüme karşın Borsa İstanbul'da alış ağırlıklı seyrin devam ettiğine dikkati çekerek, BIST 100 endeksinde 91.800 seviyesinin direnç, 89.700 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini söyledi.

Bugün, yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un basın toplantısı ile Avro Bölgesi büyüme verilerinin takip edileceğini belirten analistler, döviz kurlarındaki düşüş eğiliminin pay piyasasını destekleyebileceğini ifade etti.

Döviz

İstanbul serbest piyasada dolar 3,7050, avro 3,9230 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 3,7030 liradan alınan dolar 3,7050 liradan satılıyor. 3,9210 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,9230 lira olarak belirlendi.



Dün, kapanışta doların satış fiyatı 3,7080 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9320 lira olmuştu.