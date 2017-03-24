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Borsa güne yükselişle başladı

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Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 artışla 89.869,45 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 105,33 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 0,14 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,02 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 6,46 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, güne yükselişle başlayan endeks, 90.193,63 puanı görmesinin ardından özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan satışlarla 90.000 seviyesinin üzerinde tutunamadı ve günü yüzde 0,05 değer kaybıyla 89.764,11 puandan tamamladı.

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