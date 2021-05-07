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Borsa güne yükselişle başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 artışla 1.434,57 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,84 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 1.434,57 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,49 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,35 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,60 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,54 yükselişle 1.427,73 puandan tamamladı.

Analistler, dünya genelinde enflasyon beklentilerine paralel faiz oranlarının artabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın pay piyasalarında alıcılı seyrin devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde dış ticaret endeksleri ve Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak nisan ayı istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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