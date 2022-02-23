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Borsa günü düşüşle tamamladı

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Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,43 puan azalırken, toplam işlem hacmi 27,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 1,49 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,26 ile metal, ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,49 ile ulaştırma oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine dair haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, pay piyasalarında oynaklığın sürebileceğini, yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini söyledi.

Gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından kritik olacağını vurgulayan analistler, yarın ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini kaydetti.

Veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyümenin öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.955 puanın destek, 2.050 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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