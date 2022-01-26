  • BIST 1.951,17
  • Altın 791.19932
  • Dolar 13.5483
  • Euro 15.3139
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul -2 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKABilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

»
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,31 değer kazancıyla 1.951,17 puandan tamamladı.
Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,67 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,34 ile iletişim oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak para politikası kararlarıyla birlikte piyasalardaki belirsizliğin azalacağı beklentisinin güçlendiğini, bu durumun küresel pay piyasalarında risk iştahını beslediğini belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin varlık fiyatları için risk oluşturmaya devam ettiğini belirten analistler, konuya ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Enflasyon Raporu ve TCMB Para Politikası Kurulu toplantı tutanakları, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Çin'de sanayi karları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 seviyesinin direnç, 1.940 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa İstanbul’dan Rekor Kapanış22 Kasım 2021 Pazartesi 20:00
  • Borsa Haftayı Rekorla Tamamladı19 Kasım 2021 Cuma 19:36
  • Borsa Günü Rekorlarla Tamamladı!18 Kasım 2021 Perşembe 20:35
  • Borsa haftaya yükselişle başladı29 Mart 2021 Pazartesi 11:45
  • Döviz güne nasıl başladı? 6 Şubat 2020 Perşembe06 Şubat 2020 Perşembe 09:54
  • Dolar/TL, güne düşüşle başladı ve...19 Mart 2019 Salı 10:23
  • "Facebook'u gizlilik odaklı bir platforma dönüştüreceğim"08 Mart 2019 Cuma 13:39
  • Patronunu çıldırtmak için bankadaki işine Örümcek Adam kıyafetiyle gitti (video-haber)30 Ocak 2019 Çarşamba 16:41
  • Dolar/TL, yeniden yükselişte!06 Aralık 2018 Perşembe 10:16
  • Brexit depremi sonrası sterlinde sert düşüş15 Kasım 2018 Perşembe 16:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti