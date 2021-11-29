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Borsa, günü yüzde 1,82 yükselişle tamamladı

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BIST 100 endeksi, günü 1.808,79 puandan tamamladı
Borsa, günü yüzde 1,82 yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,82 değer kazanarak günü 1.808,79 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,39 puan artarken, toplam işlem hacmi 28,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,27 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,85 ile turizm oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişeler devam etse de yeni haftanın ilk işlem gününde iyimserliğin ön plana çıktığını söyledi.

Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın sunumlarının piyasaların odağında olacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde büyüme, yurt dışında ise Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de tüketici güven endeksi, Avro Bölgesinde enflasyonun öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.830 seviyesinin direnç, 1.730 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 3. çeyrekte yüzde 8,1 büyümesini bekliyor. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 10 olarak gerçekleşti.

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