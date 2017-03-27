Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,10 düşüşle 90.290,67 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,10 düşüşle 90.290,67 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 92,04 puan azaldı. Bankacılık endeksi yüzde 0,21 gerilerken, holding endeksi ise yüzde 0,10 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,14 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,77 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Cuma gününe yükselişle başlayan endeks, döviz kurlarında düşüş eğiliminden bulduğu destekle gün boyu pozitif bir seyir izledi. Banka pay piyasaları öncülüğünde 90.000 seviyesini aşan endeks, günü yüzde 0,69 yükselişle 90,382,71 puandan tamamladı.

Analistler, bu hafta ABD'de 2016 yılı 4. çeyrek büyüme verisi ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen başta olmak üzere Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin açıklamalarının piyasaların odak noktasında olacağını kaydetti.

İngiltere'de 29 Mart'ta AB'den ayrılma sürecinin (Brexit) başlayacağını belirten analistler, gelişmelerin Avro Bölgesi'nin geleceği ve pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olacağını vurguladı.

Analistler, bugün yurt içinde mart ayı iktisadi yönelim anketi, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanımı verileri, yurt dışında ise Almanya'da IFO iş dünyası güven endeksi ile Fed imalat sanayi aktivite endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 89.500 ve 88.500 seviyelerinin destek konumunda olacağı ifade eden analistler, 91.000 ve 92.200 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.