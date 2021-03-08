  • BIST 1.539
  • Altın 415,626
  • Dolar 7,6436
  • Euro 9,0752
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA4005 test, 8'i yerel 19 pozitif vaka

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla İstifa Etti

»
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla görevinden istifa etti.
Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla İstifa Etti

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla görevinden istifa etti.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle Genel Müdürlük görevinden istifa ettiği bildirildi.

Açıklamadı, bugünkü Yönetim Kurulu kararı ile istifanın kabul edildiği ve kararın Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına bildirildiği kaydedildi.

Atilla, Mart 2017'de bono ihracıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere gittiği ABD'de havaalanında gözaltına alınmıştı. 32 ay hapis cezası verilen Atilla, hapiste geçirdiği süre göz önünde bulundurularak ve iyi hal indirimi uygulanması sonucu 20 Temmuz 2019'da tahliye edildi ve göçmen bürosundaki sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasının ardından 24 Temmuz 2019'da Türkiye'ye geldi.

ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalan, infazının ardından Türkiye'ye dönen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, 21 Ekim 2019’da Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atanmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bursa'da küçük kızı taciz eden şüpheliye meydan dayağı07 Mart 2021 Pazar 19:08
  • Kılıçdaroğlu: İktidar, kendisine oy vermeyen Kürtleri cezalandırmak istiyor07 Mart 2021 Pazar 18:17
  • Edirne'de yakılarak öldürülen 8 köpek ile alakalı soruşturma başlatıldı07 Mart 2021 Pazar 17:44
  • T.C. Yargıtay’dan şoke eden karar: Eşini bıçaklayan koca ile aldatan kadın eşit kusurlu07 Mart 2021 Pazar 10:21
  • Ayrıntılar belli olmaya başladı! Yeni anayasada seçim detayı07 Mart 2021 Pazar 10:00
  • 'Geceleri 'Ne zaman bitecek bu ağrılar' diye ağladığım zamanlar oldu'06 Mart 2021 Cumartesi 23:30
  • Ünlü tasarımcının ölüm nedeni belli oldu06 Mart 2021 Cumartesi 22:35
  • Diyanet İşleri Başkanı koronavirüse yakalandı: 'Dualarınızı bekliyorum'06 Mart 2021 Cumartesi 21:39
  • Genç sürücülerin trafik kurallarını ihlal etmeye daha yatkın olduğu belirlendi06 Mart 2021 Cumartesi 20:45
  • Türkiye'de Validen çağrı: İki ay hayırsız evlat olun06 Mart 2021 Cumartesi 19:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti