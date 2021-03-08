Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla İstifa Etti

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla görevinden istifa etti.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle Genel Müdürlük görevinden istifa ettiği bildirildi.

Açıklamadı, bugünkü Yönetim Kurulu kararı ile istifanın kabul edildiği ve kararın Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına bildirildiği kaydedildi.

Atilla, Mart 2017'de bono ihracıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere gittiği ABD'de havaalanında gözaltına alınmıştı. 32 ay hapis cezası verilen Atilla, hapiste geçirdiği süre göz önünde bulundurularak ve iyi hal indirimi uygulanması sonucu 20 Temmuz 2019'da tahliye edildi ve göçmen bürosundaki sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasının ardından 24 Temmuz 2019'da Türkiye'ye geldi.

ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalan, infazının ardından Türkiye'ye dönen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, 21 Ekim 2019’da Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atanmıştı.