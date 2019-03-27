  • BIST 91.338
  • Altın 228,638
  • Dolar 5,3308
  • Euro 5,9989
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Borsada değer kaybı yüzde 5'e yaklaştı, Türkiye'nin risk primi 6,5 ayın zirvesinde

» »
Londra'daki swap piyasasında Türk Lirası'nın gecelik faizi, yüzde 1000'i aştı.
Borsada değer kaybı yüzde 5'e yaklaştı, Türkiye'nin risk primi 6,5 ayın zirvesinde

Uluslararası piyasalarda TL likiditesinin sıkışmasıyla yabancı yatırımcılar TL cinsi varlıkları satmaya başladı. Borsa İstanbul 100 endeksindeki düşüş yüzde 5'e yaklaşmış durumda. Borsadaki düşüşe bankalar öncülük ediyor.

BİST bankacılık endeksinde düşüş ise yüzde 7 seviyesinde.

Piyasalarda TL'ye dayalı yatırım araçları üzerinde satış baskısı artıyor.

Reuters haber ajansına ismini vermeden konuşan bir piyasa uzmanı "Yabancı yatırımcılar TL taleplerini normalde swap piyasasından giderir ancak orada likidite çok sıkışmış durumda. O yüzden ellerindeki TL'ye dayalı varlıkları satıyorlar. Buna devlet tahvilleri de dahil" dedi.

Türkiye'nin 10 yıl vadeli devlet tahvillerinin faizi yüzde 17,35'ten yüzde 18,23'e yükseldi.

İki yıllık tahvillerin faizi ise uüzde 19,98'den yüzde 20,53'e çıktı.

Piyasalardaki bu dalgalanmalar Türkiye'nin risk primini gösteren kredi temerrüt swaplarının (CDS) yükselmesine yol açmış durumda.

Türkiye'nin CDS'leri son bir hafta içerisinde 100 puan artarak son 6,5 ayın en yüksek seviyesi olan 441 puana çıktı.

 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Swap nedir, faizi neden artıyor?27 Mart 2019 Çarşamba 12:19
  • Londra swap piyasasında TL’nin gecelik faizi yüzde 500'e ulaştı27 Mart 2019 Çarşamba 11:11
  • Londra swap piyasasında TL’nin gecelik faizi yüzde 22’den yüzde 230’a çıktı26 Mart 2019 Salı 16:53
  • Doların ateşi sönmüyor!26 Mart 2019 Salı 11:29
  • Dolar 5.84'ü gördü işte güncel dolar rakamları25 Mart 2019 Pazartesi 13:19
  • Numan Kurtulmuş'tan dolar açıklaması: Müsaade edilmeyecek25 Mart 2019 Pazartesi 13:05
  • Merkez Bankası Başkanı: Dengelenme devam ediyor25 Mart 2019 Pazartesi 11:43
  • Dövizde Son Durumu TC Merkez Bankası Açıkladı25 Mart 2019 Pazartesi 09:49
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizi tırmandırmaya çalışanlar bedelini ağır öder24 Mart 2019 Pazar 19:30
  • Meclis Başkanı doların yükselişine ilişkin konuştu: Pazartesi göreceğiz24 Mart 2019 Pazar 14:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti