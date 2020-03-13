  • BIST 97.509
  • Altın 320,859
  • Dolar 6,2879
  • Euro 6,9850
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Borsalarda 2008’den beri en kötü hafta yaşanıyor

» »
Küresel piyasalarda koronavirüs paniği devam ediyor. Borsalar 2008 yılından bu yana en kötü haftasını yaşarken, Dolar/TL yükselişini sürdüyor.
Borsalarda 2008’den beri en kötü hafta yaşanıyor

Küresel piyasalarda dün Asya'dan ABD'ye bir çok borsada çift haneli kayıplar görülürken, 2008 yılındaki finansal krizden bu yana endekslerde en kötü haftalık performans yaşanıyor.

Küresel tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar ve seyahat sınırlamalarına neden olan koronavirüs salgını piyasalarda sert düşüşlere neden olurken, Türkiye piyasalarına da güçlü satış baskısını beraberinde getirdi.

Çin'den yayılan yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı dünya genelinde 134 bini aşarken, hastalığın bulaştığı 5 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 

Koronavirüs son dönemde Avrupa'da da etkisini göstermeye başladı. Virüsün daha ne kadar yayılacağı ve süreceği belirsizliğini korurken salgının ekonomik sonuçlarına ilişkin öngörüde bulunmayı da zorlaşıyor.    

Avrupa borsalarında dün düşüşler ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'dan ABD'ye seyahat yasağı getirmesi ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimi yapmaması sonucu çift haneye ulaşırken, güvenli liman ABD tahvilleri ve altına yönelim oldu.

Asya borsaları 2008 finansal krizinden beri en ciddi haftalık düşüşünü kaydederken, hükümetler ve merkez bankaları, koronavirüsün ekonomiye olan etkisiyle mücadele etmek için daha fazla acil durum önlemi hazırladılar.

Küresel riskten kaçış eğilimi Türkiye piyasalarını da olumsuz etkiliyor. Dolar/TL 6.30 seviyesinde işlem görüyor. BIST-100'de dün yüzde 7.3  düşüş yaşandı. Ancak endeks bugün yüzde 1.6 yükseliyor. 

Asya piyasaları negatifte  

Japonya borsası bugün de serbest düşüşe geçti ve Seul'den Jakarta'ya kadar olan tüm piyasalar alt limit devre kesicilerini çalıştırdılar. Devre kesici, piyasalarında aşırı oynaklık ve fiyatlardaki sert hareketleri sınırlamak için kullanılan, belirli eşiklerin aşılması halinde ilgili sermaye piyasası aracındaki işlemlerin durdurulması düzenlemesi olarak tanımlanıyor.

Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 10 kadar bir kayıp yaşadı ve 2008 krizinden bu yana olan en kötü haftasına doğru gidiyor.

S&P 500 endeksindeki işlemlere ara verilmesinden sonra yüzde 9.5 kayıp verdi. Amerikan Merkez Bankası Fed, iyasaları sakinleştirmek için bankacılık sistemine 500 milyar dolarlık sürpriz bir enjeksiyon yaptı ve bugün 1 trilyon dolarlık enjeksiyon daha yapmayı hedefliyor.

Avrupa borsaları Cuma günü bir gün önceki sert düşüşten sonra hükümetlerin önlemlerinin devam edeceği beklentisi ile sakin seyrediyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taçoy: Türkiye’den 170 milyon TL gelmedi ama KKTC kendi kendine yetmeli09 Şubat 2020 Pazar 00:24
  • Döviz güne nasıl başladı? 7 Şubat 2020 Cuma07 Şubat 2020 Cuma 10:13
  • Dolar güne nasıl başladı?24 Ocak 2020 Cuma 14:21
  • Altın çağ sona eriyor! Büyük buhran kapımızda19 Ocak 2020 Pazar 12:35
  • Döviz güne nasıl başladı? (26 Aralık 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)26 Aralık 2019 Perşembe 10:11
  • Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor!25 Aralık 2019 Çarşamba 12:01
  • Dolar 26 Ağustos’taki ani yükselişten bu yana ilk defa 5.94 seviyesini aştı19 Aralık 2019 Perşembe 18:54
  • Fitch'ten Türkiye açıklaması29 Kasım 2019 Cuma 21:31
  • Milyarderler bu kez kaybetti!08 Kasım 2019 Cuma 20:56
  • Hazine 2.5 milyar dolar daha borçlandı, bu yılki hedefini 3.2 milyar dolar aştı07 Kasım 2019 Perşembe 19:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti