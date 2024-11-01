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Boru testleri başarıyla tamamlandı: Kalıcı asfaltlama çalışmaları yapılacak

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LTB, Bedrettin Demirel Caddesi’nde yapılan kanalizasyon altyapı çalışmasının ardından 2 aylık sürede boru testlerinin başarı ile tamamlandığını açıkladı.
Boru testleri başarıyla tamamlandı: Kalıcı asfaltlama çalışmaları yapılacak

LTB, Bedrettin Demirel Caddesi’nde yapılan kanalizasyon altyapı çalışmasının ardından 2 aylık sürede boru testlerinin başarı ile tamamlandığını açıkladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Bedrettin Demirel Caddesi’nde yapılan kanalizasyon altyapı çalışmasının ardından 2 aylık sürede boru testlerinin başarı ile tamamlandığını ve kazı yapılan alanlarda yarından itibaren kalıcı asfaltlama çalışmaları yapılacağını bildirdi.

LTB’den yapılan açıklamada, yarın sabah 05.00’de asfaltlama ön hazırlığı olan asfalt kemirme ve temizlik işlemlerinin başlatılacağı, bu nedenle trafiğin tek şeritte karşılıklı kontrollü şekilde verileceği belirtildi.

Yarınki  çalışmaların öğlen 12.00’de tamamlanması hedeflenirken, pazar günü ise sabah 05.00’te başlayacak asfaltlama çalışmasının 14.00’te tamamlanması hedefleniyor.

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