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Boş binaları talan etti... Saklandığı yatağın altında bulundu!

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Lefkoşa’da meydana gelen “bina açma, sirkat, kasti hasar ve mülke tecavüz" suçlarından tutuklanan F.D teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Boş binaları talan etti... Saklandığı yatağın altında bulundu!

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 25.02.2024 tarihinde saat 15.00 raddelerinde zanlının Lefkoşa’da K.D.'nin sorumluluğunda olan Şht. Salih Cibir Sokaktaki boş binaların içerisine bir cürüm işlemek kastı ile kuzeye bakan ahşaptan mamül pencerelerini kasten ve kanunsuz olarak kırıp hasara uğrattıktan sonra içeriye girerek, bina içerisinde bulunan tüm elektrik kablolarını hasara uğratıp söküp, metal ev eşyaları ile birlikte konu ikametgahların dışına çıkararak sirkat ettiğini söyledi.

 Polis, zanlının aynı binanın çerisinde Adli Şube’de görevli ekip tarafından yatak altında saklandığı bir esnada bulunarak suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, aynı gün zanlının evinde arama yapıldığını, kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını söyledi.

Polis, zanlının kasti hasara uğratıp sirkat ettiği elektrik kabloları ve metal ev eşyaları ile birlikte işlemiş olduğu suçta kullandığı araç ve gereçlerin emare olarak zapt edildiğini açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde ilaç kullandığını, ne olduğunu bu nedenle hatırlamadığını söylediğini aktardı.

Soruşturmanın zanlının etki edeceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması, haftada bir gün ıspat-ı vücut etmesi ve iki kedilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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