'Boş' mesajlar geliyor diye Whatsapp'taki grup yöneticisine dava açtı

WhatsApp bir davaya daha konu oldu. Suudi Arabistan'da bir doktor WhatsApp'ta grup yöneticisini vaktini boşa harcadığı için dava etti.

Suudi Arabistan WhatsApp'ta bir parçası olduğu grupta, gönderilen mesajlar ile vaktini boşa harcadığını iddia ederek grup yöneticisini dava eden kullanıcıyı konuşuyor.

NTV'nin aktardığı haberine göre, Suudi Arabistan'da yaşayan adı açıklanmayan bir doktor, grup yöneticisini bu tip mesajlara izin verdiği ve vaktini boşa harcadığı için dava etti

Mekke'de yaşayan doktor, aynı kentte iddiasını mahkemeye taşıdı ve yasal yollar ile bu duruma bir çözüm bulunmasını talep etti.

Ancak gazeteye konuşan uzmanlara göre, söz konusu şikayetin kullanıcının istediği yönde sonuçlanmasını saplayacak hiçbir yasal zemin bulunmuyor.

Suudi Arabistan'da kısa sürede günün konusu olan davacı doktor hakkında binlerce yorum yapıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, vaktinin boşa harcandığı iddiası ile yasal süreç başlatan kullanıcıyı "evrakları toplamak için harcayacağın süredense birkaç saniyede gruptan çıkabilirdin" sözleri ile ti'ye aldı.