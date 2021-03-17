Boşanma davası sonrası,eşinin bulunduğu aracı çarpıp durdurdu,tüfekle ateş etti

Çorum’da boşanma aşamasındaki eşinin bulunduğu aracı takip ederek kaza yaptıran adam, sürücüyü pompalı tüfekle yaraladı.

B.K., Çorum Adalet Sarayı’nda görülen boşanma davasının ilk duruşmasına katıldıktan sonra akrabası M.K’nin kullandığı otomobille adliye binasından ayrıldı.

AA’nın aktardığına göre eşi Ferhat K. da kendi aracıyla bir süre takip ettiği otomobile Gazi Caddesi’nde arkadan çarptı.

Daha sonra aracından inen Ferhat K., pompalı tüfekle ateş ederek M.K.’yi kolundan ağır yaraladı. Silah sesinin duyulması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, Ferhat K. gözaltına alındı.