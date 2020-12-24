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Boşanma davasına ‘gelin arabası’ gibi süslediği araçla gitti: ‘Asıl evlenen evde kalır’

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Boşanma davasına ‘gelin arabası’ gibi süslediği araçla gitti: ‘Asıl evlenen evde kalır’
Boşanma davasına ‘gelin arabası’ gibi süslediği araçla gitti: ‘Asıl evlenen evde kalır’

Zonguldak’ta maden işçisi Serkan Tepebaşı (37), boşanma davası duruşmasına ‘gelin arabası‘ gibi süslediği ve üzerine “Asıl evlenen evde kalır. Boşanıyorum çok mutluyum” yazdığı otomobiliyle gitti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda çalışan Serkan Tepebaşı, geçimsizlik nedeniyle 10 yıllık eşi S.K.T. ile boşanmaya karar verdi.

‘Boşandıktan sonra da mutlu olanlar var’

Mahkeme, iki çocukları olan Serkan Tepebaşı ve S.K.T.’nin boşanmasına karar verdi. Duruşma çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serkan Tepebaşı çok mutlu olduğunu söyledi. İroni yapmak amaçlı aracını süslediğini ifade eden Tepebaşı, şunları söyledi: “Ben yolumda mutluyum. Allah herkese kendi yolunda mutluluk versin. 10 yıllık mutsuzluk mu diyeyim, öfke mi diyeyim onun kasvetinden kurtulmak için böyle bir şey tasarladım ve yaptım. Bu ilişkiyi sürdürmenin anlamı yoktu. En güzeli de bitirmek oldu. Çocuklarımın velayetini ben aldım. Bir tek evlenirken mutlu olmuyor insanlar. İnsanlara bunu göstermek istedim. Boşandıktan sonra da mutlu olan insanlar var. Adliye önüne araç çekmek sıkıntılıydı. Polis aracı gördü, park etmeme izin verdi.”

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