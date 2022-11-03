Boşanma oranları Covid-19 karantinasının etkisiyle arttı

Uzmanlar, geçtiğimiz yıl yükselişe geçen boşanma oranlarını, Covid-19 pandemisi ve bu süreçte uygulanan karantinayla ilişkilendiriyor.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS)’nden alınan veriler, 2021’de İngiltere ve Galler’de 113.505 boşanmanın olduğunu ve 2020’ye göre yüzde 9.6’lık bir artış olduğunu gösterdi.

ONS, 2020’de görülen boşanma sayısının pandemideki aile mahkemesi faaliyetlerinin aksamasından etkilenmiş olabileceğini ve 2021’deki artışa katkıda bulunabileceğini söyledi.

Times’ın haberine göre, Madelaine Hailey isimli bir uzman, “Pandemi sırasında aileler sadece boşanma değil, mahkeme sürecindeki bir dizi meselede büyük gecikmeler yaşadılar.”

“Mutsuz evliliklerde bulunanların bile birkaç ay aynı çatı altında birlikte kalmaya zorlandıkları düşünüldüğünde, aile içi şiddete maruz kalanlar boşanma dilekçesi vermenin pratik olmadığını, çünkü bunun dışında başka bir kaçışın olmadığı bir zamanda işleri daha da kötüleştireceğini düşündüler” dedi.

Geçen yıl boşanmaların çoğu karşı cinsten çiftler (111,934) arasında ve 1,571’i aynı cinsten çiftler arasında gerçekleşti. Eşcinsel boşanmaların yüzde 67,2’sini kadın çiftler oluşturdu. Karşı cinsten çiftlerde, 2020’deki veriye benzer şekilde, kadınların boşanma dilekçesi verme olasılığı daha yüksekti (yüzde 63,1).

KADINLARIN BAŞVURU ORANI DAHA YÜKSEK

Karşı cinsten çiftler arasında kadınların boşanma dilekçesi vermelerinin en yaygın nedeni mantıksız davranışlardı (yüzde 48,1). Erkekler için, her ikisi de başvuruların yüzde 34,8’ini oluşturan mantıksız davranış veya iki yıllık ayrılıktı.

Boşanma oranları, 2020’de erkekler için 8,5 ve kadınlar için 8,6 iken, karşı cinsten ve aynı cinsiyetten çiftler de dahil olmak üzere erkekler için evli nüfusun 1000’inde 9,3 ve kadınlar için 9,4’e yükseldi.

ONS rakamları ayrıca, evliliklerin yüzde 20’sinden azının onuncu evlilik yıldönümlerinde boşanmayla sonuçlandığını gösterdi. 1995’te bu oran yüzde 25 idi.

ONS’den Amanda Sharfman, “Veriler 2021’de boşanma sayısında bir artış olduğunu gösteriyor, ancak 2020’de düşüş görülüyor.”

“2020 ve 2021’deki boşanmaların, pandemi nedeniyle aile mahkemesinin aksamasından ve bunun boşanma başvurularına etkisinden etkilenmiş olabileceğini hatırlamak önemlidir” dedi.