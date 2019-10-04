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Boşanmak isteyen eşi öldürmesi için tutulan ‘kiralık katil’ itirafçı oldu

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Boşanmak isteyen eşi öldürmesi için tutulan ‘kiralık katil’ itirafçı oldu
Boşanmak isteyen eşi öldürmesi için tutulan ‘kiralık katil’ itirafçı oldu

İstanbul’da yaşayan işadamı Kadir A. kendisinden ayrılmak isteyen eşi Nafiye Deniz A.’yı öldürmesi için kiralık katil tuttu. Kiralık katil yanlış adrese gittikten sonra “Bana yanlış kişiyi öldürtecektiniz” deyip savcılığa giderek itirafçı oldu.

Sözcü’den Habip Atam’ın haberine göre Nafiye Deniz 2005 yılında Kadir A. ile evlendi. Maddi durumu iyi olan Nafiye Deniz A., evlilik sırasında, ‘Kimse kimsenin malından almayacak’ sözleşmesi yaptı. İkili arasında 2008’de sorun yaşandı. Nafiye Deniz A. ayrılmak için başvuru yaptı. Ancak Kadir A. boşanmayı kabul etmedi.

Almanya’da yaşayan Kadir A., eşini öldürtmek için köylüsü Soner D. ile anlaştı.

Soner D. üç arkadaşını da olaya dahil etti ve dört şüpheli 700 bin lira karşılığında bir kiralık katille anlaştı.

Kiralık katil Müslüm K. cinayet için verilen adrese gitti ancak içerideki kadının farklı bir kişi olduğunu anlayınca cinayetten vazgeçti.

Müslüm K. “Bana yanlış kişiyi öldürtecektiniz” diyerek Soner D. ile tartıştı ve savcılığa giderek itirafçı oldu.

Müslüm K. tutuklanırken, cinayeti organize ettiği iddia edilen Soner D., ve H.A., T.Ç. ve K.B. adlı zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.

Kadir A.’nın yakalanması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

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