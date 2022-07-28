Boşanmanın Ebeveynler ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi’’ konulu sempozyum başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar (GİKAD) işbirliğinde “Boşanmanın Ebeveynler ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi” konulu sempozyum bugün Acapulco Hotel’de başladı.

Sempozyumun açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, son yıllarda toplumun en büyük sorunlarından biri olan boşanma olgusu ile ilgili, Sosyal Hizmetler Dairesi ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği işbirliğinde “Boşanmanın Ebeveynler ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi’’ konulu sempozyumun düzenlendiğini söyledi.

2021 yılında Aile Mahkemelerinde açılan 1176 boşanma davasının 895’inin boşanma ile sonuçlandığına dikkat çeken Taçoy, boşanmanın sadece eşlerin evliliklerini sonlandırması değil, aynı zamanda yeni bir hayata uyum sürecinin başlangıcı olduğunu kaydetti. Son 1 yılda boşanan 290 çiftin 1 çocuk sahibi, 266 çiftin 2 çocuk sahibi, 63 çiftin 3 çocuk sahibi, 15 çiftin 4 çocuk sahibi ve 2 çifttin 5 çocuk sahibi olduğu bilgisini veren Taçoy, çocukların ebeveynlerinin boşanmasından ne kadar etkileneceğinin farklı etkenlere bağlı olarak değiştiğini söyledi. “Ebeveynleri ayrılan her çocuk büyük zorluk yaşayacak, ruhsal ya da fiziksel olarak hırpalanacak" demenin oldukça hatalı bir yaklaşım olduğuna dikkat çeken Taçoy, ebeveynlerinin boşanmasının her çocuğu farklı şekilde etkilediğini ifade etti.

Bu etkenlerden biri olan ebeveyne yabancılaştırma Sendromunun bugün sempozyumda ele alınacağını belirten Taçoy, aile mahkemesi yargıçları, aile hukukuyla ilgilenen avukatlar, sosyal çalışmacılar, çocuk ve ergen psikiyatristler, psikolog gibi boşanma sürecinde yer alan birçok uygulayıcının sempozyumda görüşlerini aktaracağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2022 hedefleri arasında, çocukların boşanma sürecinde yaşayabilecekleri olumsuz sonuçları azaltacak kurumların hayata geçirilmesi, boşanmış ebeveynlerin bilinçlendirilerek, çocuklarıyla ilişkileri konusunda onlara rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi ve bu amaçla gereken sosyal politikaların hayata geçirilmesi olduğunu açıklayan Taçoy, çocukların yaşadıkları olumsuz etkileri azaltmak konusunda, Bakanlığın yanı sıra; ilgili sivil toplum örgütlerine, aile mahkemesi yargıçlarına, öğretmenlere, toplumun her bireyine önemli görev ve sorumluluklar düştüğünün altını çizdi.

Sosyal hizmetlerin sadece maaş vermek değil, kadına, yaşlıya, engelliye, bakıma muhtaç olana toplumun her kesimine ilgi göstermek olduğunu önemle vurgulayan Taçoy, buna yönelik projeler yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Taçoy, sempozyumdan çıkacak sonuçların Sosyal Hizmetler Dairesi için yol haritası oluşturacağına inanç belirterek; sempozyuma katılan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

GİKAD Başkanı İçim Çağıner de yaptığı konuşmada, GİKAD’ın kadınların güçlendirilmesi ve her alanda katılımcı değil yön verici olması amacıyla kurulmuş bir dernek olduğunu söyledi. Kadın güçlendikçe önce ailesinin ardından çevresinin ve toplumun güçlü olacağını belirten Çağıner, toplumun güçlü olabilmesi için gelecek nesillerin kendi ayakları üzerinde durabilen, kendisiyle çevresiyle barışık yetişmesinin önemine işaret etti. Bu konuda en önemli görevin ebeveynlere düştüğünü anlatan Çağıner, çocuklarıyla barışık ebeveynlerin mutlu çocuk yetiştirebileceğini ifade etti. Sempozyuma konu ile ilgili hem yasama hem yürütme hem de değerlendirme kısmında olan birçok uzmanın katılmasının sevindirici olduğunu belirten Çağıner, çocukların ebeveynlerinden göreceği sevgi ve saygının gelecek nesillerin mutlu yetişmesi için önemli ve öncelikli olduğunu kaydetti.

Çağıner, organizasyondan çıkacak sonuçların toplumun geneline yayılmasını ve başarılı geçmesini diledi.

Konuşmaların ardından, oturumlara geçildi.