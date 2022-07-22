BOSCH satış eğitimi KKTC’ de gerçekleştirdi

Bosch markasının satışını gerçekleştiren diğer tüm bayilerin temsilcilerine Bosch markasının geliştirdiği teknolojik gelişmeler ve satış artırıcı eğitim bilgilerini aktarıldı.

Ev aletleri sektöründe dünya markalarından biri olan Bosch, KKTC’de resmi bayiliğini yürüten YAR Group bünyesinde bulunan Argas Ltd çalışanlarına ve ada genelinde Bosch markasının satışını gerçekleştiren diğer tüm bayilerin temsilcilerine Bosch markasının geliştirdiği teknolojik gelişmeler ve satış artırıcı eğitim bilgilerini aktarıldı.

BSH (Bosch) Eğitmeni Serkan Çerçel tarafından uygulamalı gerçekleştirilen eğtimde, katılanlar hem bilgilerini tazelediler hem de yeni uygulanan teknolojik gelişmelerle ilgili bilgi sahibi oldular. Katılımcılar eğitim süresince öğrendiklerini eğitimin sonunda gerçekleşen yarşmalarla pekiştirme fırsatı da buldu.

Argas ltd. Genel Müdürü Serkan Bülbülcü yaptığı konuşmada; organize edilen eğitim etkinliğinde satışı yapılan markanın bir dünya markası olduğunu ve Bosch markasının gün geçtikçe KKTC halkı tarafından da daha çok tercih edildiği gözlemlenerek , bu tür eğtimlerle müşterilerine daha doğru bilgi aktarımının önemine dikkat çekti.

Katılımcıların farklı bölgelerden olduğunu, alınan eğtimin yanında birbirlerini tanıma fırsatı da bulduklarını belirten Bülbülcü yaptığı açıklamada bu tür sosyal ve eğitim içerikli uygulamaların önümüzdeki aylarda da devam edeceğini belirtti.