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BOSCH satış eğitimi KKTC’ de gerçekleştirdi

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Bosch markasının satışını gerçekleştiren  diğer tüm bayilerin  temsilcilerine Bosch markasının geliştirdiği teknolojik gelişmeler ve satış artırıcı eğitim bilgilerini aktarıldı.
BOSCH satış eğitimi KKTC’ de gerçekleştirdi

Ev aletleri sektöründe  dünya markalarından biri olan Bosch, KKTC’de resmi bayiliğini yürüten YAR Group bünyesinde bulunan Argas Ltd çalışanlarına ve ada genelinde Bosch markasının satışını gerçekleştiren  diğer tüm bayilerin  temsilcilerine Bosch markasının geliştirdiği teknolojik gelişmeler ve satış artırıcı eğitim bilgilerini aktarıldı.

BSH (Bosch) Eğitmeni  Serkan Çerçel tarafından uygulamalı gerçekleştirilen eğtimde, katılanlar hem bilgilerini tazelediler  hem de yeni uygulanan teknolojik gelişmelerle ilgili bilgi sahibi oldular. Katılımcılar eğitim süresince öğrendiklerini eğitimin sonunda gerçekleşen yarşmalarla pekiştirme fırsatı da buldu.

whatsapp-image-2022-07-22-at-16.42.46.jpegArgas ltd. Genel  Müdürü  Serkan Bülbülcü yaptığı konuşmada;  organize edilen eğitim etkinliğinde satışı yapılan markanın bir dünya markası olduğunu ve Bosch markasının gün geçtikçe KKTC halkı tarafından da daha çok tercih edildiği gözlemlenerek , bu tür eğtimlerle müşterilerine daha doğru bilgi aktarımının önemine dikkat çekti.

Katılımcıların farklı bölgelerden olduğunu, alınan eğtimin yanında  birbirlerini tanıma fırsatı da bulduklarını belirten Bülbülcü yaptığı açıklamada bu tür sosyal ve eğitim içerikli uygulamaların önümüzdeki aylarda da  devam edeceğini belirtti.

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