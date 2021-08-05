Bosna direnişinin sembolü İgman Savunması'nın 28. yıldönümü

1993 yılında Bosna Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olan "İgman Savunması" sayesinde, Sırp birliklerin başkent Saraybosna'yı kuşatması engellendi. Tarihi savunmanın 28'inci yıl dönümünde, İgman Savunması şehitleri Saraybosna'da törenlerle anılıyor
1993 yılının ağustos ayında Bosna Savaşı'nın dönüm noktalarından biri yaşandı.
Başkent Saraybosna yakınlarındaki İgman Dağı'nda Boşnak savaşçılar Sırp birliklerinin ilerleyişini durdurdu, şehrin çembere alınmasını engelledi.
Bosnalılar Sönmeyen Ateş Anıtı'nda buluştu
Bu kahramanca savunmanın 28'inci yıl dönümünde Saraybosna'da anma törenleri düzenleniyor.
Bosnalılar savunma sırasında şehit düşenleri anmak için Sönmeyen Ateş Anıtı'nda buluştu. Anıta çiçekler bırakıldı, dualar edildi.
Saraybosna'nın "Umut Tüneli" 28 yaşında
Program kapsamında, "Savaşta Öldürülen Çocuklar Anıtı" ve "Kovaçi Şehit Mezarlığı"nda törenler düzenlendi.
Törenlere Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic de katıldı. Komsic, İgman savunmasının tarihi önemine dikkat çekti.
Direnişin sembolü: İgman savunması
Savaş suçlusu Ratko Mladiç'in komutasındaki Sırp birlikler, 1993 yılının ağustos ayında İgman Dağı'na operasyon düzenledi.
"Bosna kasabı" Mladic için karar günü
Dağı ele geçirip, Saraybosna'yı tamamen çembere almayı amaçlayan Sırp birlikleri, Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusu tarafından püskürtüldü.
Zaferin ardından İgman Savunması, Boşnaklar için direnişin sembollerinden biri haline geldi.
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