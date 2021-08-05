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Bosna direnişinin sembolü İgman Savunması'nın 28. yıldönümü

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1993 yılında Bosna Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olan "İgman Savunması" sayesinde, Sırp birliklerin başkent Saraybosna'yı kuşatması engellendi.
Bosna direnişinin sembolü İgman Savunması'nın 28. yıldönümü

1993 yılında Bosna Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olan "İgman Savunması" sayesinde, Sırp birliklerin başkent Saraybosna'yı kuşatması engellendi. Tarihi savunmanın 28'inci yıl dönümünde, İgman Savunması şehitleri Saraybosna'da törenlerle anılıyor

1993 yılının ağustos ayında Bosna Savaşı'nın dönüm noktalarından biri yaşandı.

Başkent Saraybosna yakınlarındaki İgman Dağı'nda Boşnak savaşçılar Sırp birliklerinin ilerleyişini durdurdu, şehrin çembere alınmasını engelledi.

Bosnalılar Sönmeyen Ateş Anıtı'nda buluştu

Bu kahramanca savunmanın 28'inci yıl dönümünde Saraybosna'da anma törenleri düzenleniyor.

Fotoğraf. AA

Bosnalılar savunma sırasında şehit düşenleri anmak için Sönmeyen Ateş Anıtı'nda buluştu. Anıta çiçekler bırakıldı, dualar edildi.

Saraybosna'nın "Umut Tüneli" 28 yaşında

Program kapsamında, "Savaşta Öldürülen Çocuklar Anıtı" ve "Kovaçi Şehit Mezarlığı"nda törenler düzenlendi.

Törenlere Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic de katıldı. Komsic, İgman savunmasının tarihi önemine dikkat çekti.

Direnişin sembolü: İgman savunması

Savaş suçlusu Ratko Mladiç'in komutasındaki Sırp birlikler, 1993 yılının ağustos ayında İgman Dağı'na operasyon düzenledi.

 

"Bosna kasabı" Mladic için karar günü



Dağı ele geçirip, Saraybosna'yı tamamen çembere almayı amaçlayan Sırp birlikleri, Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusu tarafından püskürtüldü.

Zaferin ardından İgman Savunması, Boşnaklar için direnişin sembollerinden biri haline geldi.

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