  • BIST 3.517,75
  • Altın 997.693
  • Dolar 18.5723
  • Euro 17.9875
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKASelanik-İzmir seferini yapan ilk gemi İzmir Limanı'na yanaştı

Bosna Hersek’in AB üyeliğine yeşil ışık

» »
Avrupa Birliği Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Bosna Hersek'e "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde görüş bildirildiğini duyurdu.
Bosna Hersek’in AB üyeliğine yeşil ışık

Dün Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'yle ilgili taslak raporu basına sızmış, Türkiye'nin AB'ye katılım müzakerelerinin de çıkmaza girdiğine işaret edilmişti.

Raporun hemen ardından bugün Bosna Hersek’in AB müzakerelerinde önemli bir gelişme yaşandı.

Avrupa Birliği Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Avrupa Parlamentosunda yaptığı Komisyonun 2022 Genişleme Raporu sunumunda, “potansiyel aday” ülke durumundaki Bosna Hersek’e “aday ülke” statüsü verilmesi yönünde teklifte bulunulduğunu açıkladı.

AVRUPA KOMİSYONU’NDAN AÇIKLAMA

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen de Avrupa Birliği’nin (AB) Bosna-Hersek’e aday statüsü vermeyi teklif ettiğini söyledi.

Von der Leyen Brüksel’deki AB Büyükelçileri Konferansı’nda yaptığı açıklamada, “Avrupa’da bir kez daha değişim rüzgarı esiyor ve bu ivmeyi yakalamamız gerekiyor. Batı Balkanlar bizim ailemize ait” dedi.

AB’nin Bosna Hersek’i yolsuzlukla mücadele, ifade ve basın özgürlüğü, yasal reformlar gibi konularda denetlemeye devam edeceğini belirten Varhelyi, “14 öncelik” olarak bilinen maddelerin uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

AB Konseyi, 23 Haziran’da Bosna Hersek’e aday statüsü vermeye hazır olduğunu belirtmiş, bu amaçla Komisyonu, belirlenen 14 temel önceliğin uygulanması hakkında rapor sunmaya davet etmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Stoltenberg: NATO’nun altyapısına yönelik herhangi bir saldırıya karşılık verilecektir’11 Ekim 2022 Salı 19:04
  • Fransa’da gençler akaryakıt istasyonunu işgal etti11 Ekim 2022 Salı 18:03
  • Yunanistan’da Sağlık Bakanı’nın babası Nazi selamı verdi, ülke karıştı11 Ekim 2022 Salı 17:21
  • Norveçli STK: Yunanistan’ın adaları silahlandırması provokasyon11 Ekim 2022 Salı 16:24
  • Fransa’da hükümetten grevlerin sonlandırılması çağrısı11 Ekim 2022 Salı 16:10
  • Polonya vatandaşlarını uyardı: Belarus’tan kaçın!11 Ekim 2022 Salı 15:34
  • FETÖ elebaşı Yunan gazetecileri ağırladı, söyleşi yarım kaldı11 Ekim 2022 Salı 14:37
  • Dünya nüfusuna her dakika 140 kişi ekleniyor11 Ekim 2022 Salı 10:54
  • Web kamerasını açmayı reddeden çalışanı işten çıkaran şirkete 75 bin avro tazminat11 Ekim 2022 Salı 10:46
  • BM: Ukrayna nüfusunun üçte biri ülkeyi terk etti11 Ekim 2022 Salı 09:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti