Bosna Hersek’in AB üyeliğine yeşil ışık

Dün Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'yle ilgili taslak raporu basına sızmış, Türkiye'nin AB'ye katılım müzakerelerinin de çıkmaza girdiğine işaret edilmişti.

Raporun hemen ardından bugün Bosna Hersek’in AB müzakerelerinde önemli bir gelişme yaşandı.

Avrupa Birliği Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Avrupa Parlamentosunda yaptığı Komisyonun 2022 Genişleme Raporu sunumunda, “potansiyel aday” ülke durumundaki Bosna Hersek’e “aday ülke” statüsü verilmesi yönünde teklifte bulunulduğunu açıkladı.

AVRUPA KOMİSYONU’NDAN AÇIKLAMA

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen de Avrupa Birliği’nin (AB) Bosna-Hersek’e aday statüsü vermeyi teklif ettiğini söyledi.

Von der Leyen Brüksel’deki AB Büyükelçileri Konferansı’nda yaptığı açıklamada, “Avrupa’da bir kez daha değişim rüzgarı esiyor ve bu ivmeyi yakalamamız gerekiyor. Batı Balkanlar bizim ailemize ait” dedi.

AB’nin Bosna Hersek’i yolsuzlukla mücadele, ifade ve basın özgürlüğü, yasal reformlar gibi konularda denetlemeye devam edeceğini belirten Varhelyi, “14 öncelik” olarak bilinen maddelerin uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

AB Konseyi, 23 Haziran’da Bosna Hersek’e aday statüsü vermeye hazır olduğunu belirtmiş, bu amaçla Komisyonu, belirlenen 14 temel önceliğin uygulanması hakkında rapor sunmaya davet etmişti.