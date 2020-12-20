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Bosna Hersek'in Mostar kentinde 12 yıl aradan sonra ilk yerel seçim

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Bosna Hersek'in güneyinde yer alan Mostar kentinde halk, Şehir Konseyi üyelerini belirlemek üzere 12 yıl aradan sonra sandığa gitti.Mostar'da şehrin statüsüyle ilgili siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle en son seçim 2008'de yapılmıştı.
Bosna Hersek'in Mostar kentinde 12 yıl aradan sonra ilk yerel seçim

Sabah saat 07.00'de başlayan yerel seçimde, Merkez Seçim Komisyonu (CIK) verilerine göre 100 bin 864 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Seçimde, 35 sandalyeli Şehir Konseyi Üyeliği için 22 siyasi parti, 4 bağımsız aday, 4 ittifak ve bağımsız listeden 370 aday yarışıyor.

Son yerel seçim 12 yıl önce yapıldı

Bosna'daki savaşın (1992-1995) ardından 6 belediyeye bölünen Mostar şehri, bu şekilde yönetiliyordu.

Şehirdeki bölünmüşlüğü sonlandırmak üzere dönemin Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Paddy Ashdown tarafından 2004'te hazırlanan Mostar Statüsü ile şehir, tek belediye haline getirildi.

 

Yeni statüye göre, icranın başı belediye başkanı, yasama organı ise Şehir Konseyi oldu ancak bu düzenlemenin Hırvatların karşı çıkması nedeniyle hala onaylanamaması, şehirdeki birçok konunun "kilitlenmesine" neden oldu.

Mostar'da, şehir statüsüyle ilgili sorun yüzünden 2008'den beri yerel seçim yapılamıyordu.

Haziranda siyasi partilerin sağladığı anlaşma sonucu, yeni statüye göre Mostar şehri 6 seçim bölgesine ayrılırken, seçimlere bu bölgelerden 6 liste ve bir ortak listeyle gidilmesi kararlaştırıldı.

Önce 6 seçim bölgesinden 22, ortak listeden ise 13 Şehir Konseyi Üyesi belirlenecek, daha sonra ise Konsey Üyeleri yeni belediye başkanını seçecek.

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