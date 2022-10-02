  • BIST 3.179,99
  • Altın 988.035
  • Dolar 18.4995
  • Euro 18.1294
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAYarasalarda aşılara dirençli yeni koronavirüs: Khosta-2

Bosna Hersek'te genel seçim: Oy kullanma işlemi başladı

» »
Bosna Hersek'te kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirleneceği seçimde halk oylarını kullanıyor.
Bosna Hersek'te genel seçim: Oy kullanma işlemi başladı

Ülkede devlet düzeyindeki başkanlık konseyi ve parlamentonun yanı sıra Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti (RS) olmak üzere iki entitede ve FBIH içindeki 10 kantonda, parlamento üyelerini belirlemek için kayıtlı 3 milyon 368 bin 666 seçmen, yerel saatle 07.00-19.00'da oy kullanabilecek.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonunca (CIK), ülke genelinde 5 bin 903 sandığın açıldığını, seçim günü 60 bin gözlemcinin görev aldığını duyurdu.

Seçimlere, 90'ı siyasi parti, 17'si bağımsız aday ve 38'i koalisyon olmak üzere 145 siyasi unsur katılıyor.

Bu arada FBIH'teki seçmenler, Bosna Hersek Parlamentosu, FBIH Parlamentosu ve kanton parlamentoları için de oy kullanırken, RS'teki seçmenler, Bosna Hersek Parlamentosu, RS Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı ile RS Halk Meclisi için sandık başına gidiyor.

FBIH içinde yer alan Saraybosna, Tuzla, Zenica-Doboj, Una-Sana, Orta Bosna, Hersek-Neretva, Bosna-Podrinje, Batı Hersek, On ve Posavina olmak üzere 10 kantonda da seçmenler, milletvekili pozisyonu için oylarını kullanacak.

Devletin en üst mevkisi olan Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak ve Hırvat üyeleri, FBIH içinden, Sırp üye ise RS içinden seçilecek.

Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısı açıklanması bekleniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bulgaristan ile Yunanistan arasındaki gaz bağlantısı açıldı01 Ekim 2022 Cumartesi 17:26
  • Bosna Hersek’te halk yarın sandık başına gidecek01 Ekim 2022 Cumartesi 15:44
  • Giorgia Meloni, Rusya’nın ‘ilhak’ kararına tepki gösterdi30 Eylül 2022 Cuma 22:59
  • Çipras’tan Miçotakis yönetimine ‘ABD üsleri’ eleştirisi30 Eylül 2022 Cuma 21:23
  • AB, Rus vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarını sıkılaştırıyor30 Eylül 2022 Cuma 19:46
  • İspanya’da Kraliyet’e hakaret suç olmaktan çıkarılıyor30 Eylül 2022 Cuma 17:54
  • AB’den Putin’in kararına ilk tepki30 Eylül 2022 Cuma 16:34
  • Yunanistan ve Fransa özel kuvvetlerinden Türkiye kıyılarına yakın adalarda ortak tatbikat30 Eylül 2022 Cuma 15:35
  • Fransa’da milletvekillerinin tasarruf önerileri dalga konusu oldu30 Eylül 2022 Cuma 15:13
  • Bosna Hersek'te pazar günü genel seçim yapılacak30 Eylül 2022 Cuma 13:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti