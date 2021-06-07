‘Bosna Kasabı’ lakaplı Mladic’in davasında nihai karar yarın açıklanacak

Hollanda’nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICTY) 2017’de hakkında ömür boyu hapis cezası verdiği “Bosna Kasabı” lakaplı Ratko Mladic’in davasında nihai karar yarın duyurulacak.

Bosnalı Sırpların eski lideri hakkında Lahey’de açıklanacak karar Bosna Hersek’te 1992-1995’te yaşanan savaşta en sevdiklerini kaybeden kurban yakınları tarafından yakından takip edilecek.

Karar, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasından (IRMCT) hakimler Prisca Matimba Nyambe, Aminatta Lois Runeni N’gum, Seymour Panton, Elizabeth İbanda-Nahamya ve Mustapha El Baaj tarafından açıklanacak.

Mladic, savaşta “soykırım” suçundan suçlu bulundu

1996’da verilen yakalama kararından 16 yıl sonra 26 Mayıs 2011’de Sırbistan’da ele geçirilen Mladic’in davası, Mayıs 2012’de başlamıştı.

“Soykırım” başlığı altında Srebrenitsa’da 1995’te yaşananlardan dolayı suçlu bulunan Mladic’in emrindeki Sırp güçlerinin hedefinin, Srebrenitsa’nın Bosnalı Müslümanlardan temizlenmesi olduğuna hükmedilirken bu hedefin, savaş suçlusu Sırp komutan Radovan Karadzic ile Mladic’in ortak planı olduğu ifade edilmişti.

Bosna’da 1992-1995’teki savaşta Sırpların liderliğini yapan ve Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutulan “Bosna Kasabı” lakaplı Mladic, ICTY’de 6 yıl süren dava neticesinde “soykırım”, “insanlığa karşı suç” ve “savaş kurallarını ihlal etmek” suçlarından ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Mladic ayrıca 1992-1995 yıllarında Sırp güçleri tarafından kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna’da sivillere yönelik saldırılar ve 1995’te BM gözlemcilerinin esir alınması olayından da suçlu bulunmuştu.

Hakkındaki karara Temmuz 2017’de itiraz eden Mladic, “adil yargılanmadığını” ve “hakimlerin, hakkında hüküm verirken maddi ve hukuki hata yaptığını” öne sürerek beraat ya da yeniden yargılanma talep etmişti.

Lahey’deki Scheveningen Cezaevi’nde mahkumiyeti devam eden Mladic, ICTY’nin davalarını devralan IRMCT’ye Haziran 2018’de yaptığı başvuruda, temyiz davasında görevli hakimlerden Theodor Meron, Carmel Agius ve Liu Daqun’un kendisine karşı önyargılı oldukları gerekçesiyle değiştirilmesini istemişti.

Mladic’in itirazına ilişkin temyiz duruşmaları 25 ve 26 Ağustos 2020’de görülürken sağlık sorunları gerekçesiyle yaptığı erteleme talebi reddedilen 78 yaşındaki Mladic, duruşmaya bizzat katılarak savunmasını yapmıştı.