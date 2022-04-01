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Bosna Savaşı'nın 13 kurbanının kimliği tespit edildi

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Bosna Savaşı sırasında Vitez'deki Kratine köyünde öldürülen 13 kişinin kimliği tespit edildi.
Bosna Savaşı'nın 13 kurbanının kimliği tespit edildi

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, kimlik tespiti yapılan 13 kişinin tamamının Kratine köyünde öldürüldüğü ve kemiklerin 1998'de Mostar'da bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, kimlikleri saptanan 13 kurbandan 5'inin aynı aileden olduğu, kurbanların arasında 6 çocuğun da yer aldığı kaydedildi.

1 Mart 1992'de başlayan Bosna Savaşı, 14 Aralık 1995'e kadar sürdü

Sırp meclisi, 21 Aralık 1991'de Yugoslavya içinde federal bir yapı olarak Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nin kurulması ve aynı zamanda Krajina Sırp Cumhuriyeti'nin tanınması kararı aldı. Bu karar temelinde, 9 Ocak 1992'de Bosna Hersek Sırp Halkı Cumhuriyeti ilan edildi.

Bosna Hersek'in, 29 Şubat-1 Mart 1992'de yapılan referandum sonucunda bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu ve Sırp paramiliter birlikler, Müslüman Boşnaklara karşı etnik temizlik başlattı.

14 Aralık 1995'e kadar süren Bosna Savaşı'nda 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.

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