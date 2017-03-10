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Bostancı'da 600 gr eroin!

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Bostancı'da 600 gr eroin!
Konuyla ilgili 3 kişi tutuklandı...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün (09.03.2017), saat 22:00 sıralarında, Bostancı’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu H.K.(E-23) yönetimindeki araç polis tarafından durdurulmak istendiği sırada söz konusu araç sürücüsü panikleyerek, aracı ile polis aracına çarparak durduğu öğrenildi.

Araç içerisinde yolcu olarak bulunan E.C.G.(E-32) polisleri fark etmesi üzerine tasarrufunda bulunan yaklaşık 600 gram ağırlığındaki eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi araçtan dışarı attığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar ile yine aynı araçta yolcu olarak bulunan F.S.(E-39) tutuklanmış olup, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 

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