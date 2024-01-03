Bostancı'da Çalışan İşyerinin Penceresinden Girip 8.000 TL Nakit ve Alkollü İçki Çaldı

Bostancı'da İşyeri Hırsızlığı ve Mülke Tecavüz: Çalışan A.A.(E-21), İşyerinin Penceresinden Girip 8.000 TL Nakit ve Alkollü İçki Çaldı
1 Ocak 2024 tarihinde, saat 23:45 sıralarında, Bostancı'da faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan A.A.(E-21), etkileyici bir soygun girişiminde bulundu. Çalıştığı işyerinin penceresini açarak içeri giren A.A., ofis içerisindeki çekmecede muhafaza edilen 8.000 TL nakit parayı ve bir şişe alkollü içkiyi çaldı.
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