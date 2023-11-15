Bostancı'da Tartışma Sonucu Darp ve Bıçak Yaralaması, Üç Şüpheli Tutuklandı

Bostancı'da Kanlı Çatışma: Darp ve Bıçak Yaralamasıyla Sonuçlanan Tartışmada Üç Tutuklama

Bostancı'da Vahşi Çatışma: Mülk Tecavüzü ve Kanlı Darp Olayıyla Sarsılan Mahalle

Bostancı'da, 14 Kasım 2023 tarihinde akşam saatlerinde yaşanan bir tartışma, korkunç bir olaya dönüştü. G.T.(E-36), H.T.(E-47) ve O.T.(E-36) arasında çıkan anlaşmazlık, G.T.(E)'nin ikametgahının bahçesine izinsiz girmesiyle başladı. Bu olayın ardından G.T.(E-36), H.T.(E-47) ve O.T.(E-36) tarafından G.T.(E) ve B.T.(E)'ye yönelik ciddi bir darp olayı gerçekleşti.

Şiddetin dozunun yükseldiği anlarda, G.T.(E-36) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçakla G.T.'yi kulak kısmından yaraladı. Olayın ardından hemen müdahale edilen G.T., Cengiz Topel Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi.

Gelişmelerin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan G.T.(E-36), H.T.(E-47) ve O.T.(E-36) tutuklandı ancak soruşturma halen devam etmektedir. Bostancı sakinlerini sarsan bu vahşi olayın arka planı araştırılmaya devam ediyor.